16 січня 2026 року на Житомирщині будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Залежно від ситуації в енергосистемі протягом дня графіки можуть змінюватися.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу компанії “Житомиробленерго“.

На 08:00 ранку 16 січня компанія інформує, що відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго” погодинні відключення електрики для побутових споживачів будуть здійснюватися по 4,5 чергах:

з 00:00 до 07:00 — вимикатимуть для 3,5 черг;

з 07:00 до 09:00 — вимикатимуть для 4 черг;

з 09:00 до 18:00 — вимикатимуть для 4,5 черг;

з 18:00 до 20:00 — вимикатимуть для 4 черг;

з 20:00 до 22:00 — вимикатимуть для 3,5 черги;

з 22:00 до 24:00 — вимикатимуть для 3 черг.

Графіки погодинних відключень складаються з шести черг та 12 підчерг, з якими можна ознайомитися на сайті “Житомиробленерго”. Переглянувши графік, споживачі можуть дізнатися свою чергу та підчергу, а також точний час вимкнення електрики.

Крім того, для промислових споживачів також буде діяти обмеження потужності з 00:00 до 24:00 16 січня.

Ознайомитись з актуальним графіком можна на офіційному сайті “Житомиробленерго”.

