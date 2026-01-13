У вівторок, 13 січня, на території Львівської області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження застосовуватимуться протягом дня відповідно до встановлених черг та ситуації в енергосистемі.

Про введення графіків повідомили у пресслужбі «Львівобленерго», передає Преса України.

Також там наголосили, що, за інформацією «Укренерго», 13 січня погодинні відключення передбачені в усіх регіонах України. Причиною таких заходів називають наслідки російських ракетних і дронових атак по енергетичних об’єктах, через що енергосистема працює з додатковими обмеженнями.

Графік відключень світла у Львові та області на 13 січня

1.1 — 00:00–02:00, 05:30–09:00, 12:30–16:00, 23:00–24:00

1.2 — 02:00–05:30, 09:00–12:30, 16:00–19:30

1.2 — 02:00–05:30, 09:00–12:30, 16:00–19:30 2.1 — 02:00–05:30, 09:00–12:30, 16:00–18:00

2.2 — 05:30–09:00, 12:30–16:00, 19:30–23:00

2.2 — 05:30–09:00, 12:30–16:00, 19:30–23:00 3.1 — 05:30–09:00, 12:30–16:00, 19:30–23:00

3.2 — 00:00–02:00, 09:00–12:30, 16:00–20:00

3.2 — 00:00–02:00, 09:00–12:30, 16:00–20:00 4.1 — 08:00–12:30, 16:00–19:30, 23:00–24:00

4.2 — 00:00–02:00, 09:00–12:30, 16:00–19:30, 23:00–24:00

4.2 — 00:00–02:00, 09:00–12:30, 16:00–19:30, 23:00–24:00 5.1 — 02:00–05:30, 12:30–16:00, 19:30–23:00

5.2 — 06:00–09:00, 12:30–16:00, 19:30–23:00

5.2 — 06:00–09:00, 12:30–16:00, 19:30–23:00 6.1 — 00:00–02:00, 05:30–09:00, 12:30–16:00, 23:00–24:00

6.2 — 02:00–05:30, 09:00–12:30, 16:00–19:30

Щоб дізнатися, до якої черги відключень належить конкретна адреса, мешканцям радять скористатися кількома доступними каналами. Перевірити свою чергу можна на офіційному сайті «Львівобленерго» в розділі «Чому немає світла?». Також інформацію надають чат-боти компанії у месенджерах: окремо для побутових споживачів (Viber та Telegram) і окремо для юридичних клієнтів через «Львівобленерго Бізнес» (Viber та Telegram).

Також ми розповідали, як працюватимуть графіки відключення світла в Черкасах та області 13 січня.