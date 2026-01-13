Close Menu
Актуально
Підписатися
Вівторок, 13 Січня

Погодинні відключення світла в Черкасах та області: графіки на 13 січня

На Черкащині впродовж 13 січня діятимуть погодинні обмеження електропостачання.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає1 хвилина читання
Погодинні відключення світла в Черкасах та області: графіки на 13 січня
Погодинні відключення світла в Черкасах та області: графіки на 13 січня

На Черкащині впродовж 13 січня діятимуть погодинні обмеження електропостачання. Відключення запроваджуються строком на добу відповідно до затверджених графіків.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу Черкасиобленерго. Як зазначається, необхідність застосування таких заходів пов’язана з напруженою ситуацією в енергосистемі країни. Причиною залишаються наслідки масованих атак РФ на об’єкти критичної інфраструктури, які впливають на стабільність електропостачання в регіонах.

Періоди відсутності електроенергії для споживачів різних черг виглядатимуть так:

  • 1.1 — 00:00–02:00, 06:00–09:00, 12:00–16:00, 19:00–21:00
    1.2 — 00:00–02:00, 06:00–09:00, 12:00–16:00, 20:00–22:00
  • 2.1 — 02:00–04:00, 08:00–11:00, 14:00–18:00, 21:00–23:00
    2.2 — 02:00–04:00, 06:00–09:00, 12:00–16:00, 20:00–23:00
  • 3.1 — 02:00–04:00, 08:00–11:00, 13:00–17:00, 20:00–22:00
    3.2 — 04:00–06:00, 09:00–12:00, 15:00–19:00, 22:00–24:00
  • 4.1 — 04:00–06:00, 09:00–12:00, 16:00–20:00, 23:00–24:00
    4.2 — 06:00–09:00, 12:00–16:00, 19:00–22:00
  • 5.1 — 02:00–04:00, 09:00–13:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00
    5.2 — 04:00–06:00, 09:00–12:00, 16:00–20:00, 23:00–24:00
  • 6.1 — 00:00–02:00, 04:00–06:00, 11:00–14:00, 16:00–20:00
    6.2 — 00:00–02:00, 06:00–08:00, 11:00–15:00, 17:00–20:00

У компанії уточнили, що погодинні графіки сформовані для шести окремих черг споживачів. Перевіривши відповідний розділ на офіційному сайті обленерго, жителі області можуть з’ясувати, до якої саме черги належить їхня адреса та в які години можливі відключення електроенергії.

Раніше ми розповідали, що у Черкасах хірурги вперше пересадили серце.

Post Views: 28
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.