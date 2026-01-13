На Черкащині впродовж 13 січня діятимуть погодинні обмеження електропостачання. Відключення запроваджуються строком на добу відповідно до затверджених графіків.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу Черкасиобленерго. Як зазначається, необхідність застосування таких заходів пов’язана з напруженою ситуацією в енергосистемі країни. Причиною залишаються наслідки масованих атак РФ на об’єкти критичної інфраструктури, які впливають на стабільність електропостачання в регіонах.

Періоди відсутності електроенергії для споживачів різних черг виглядатимуть так:

1.1 — 00:00–02:00, 06:00–09:00, 12:00–16:00, 19:00–21:00

1.2 — 00:00–02:00, 06:00–09:00, 12:00–16:00, 20:00–22:00

1.2 — 00:00–02:00, 06:00–09:00, 12:00–16:00, 20:00–22:00

2.1 — 02:00–04:00, 08:00–11:00, 14:00–18:00, 21:00–23:00

2.2 — 02:00–04:00, 06:00–09:00, 12:00–16:00, 20:00–23:00

2.2 — 02:00–04:00, 06:00–09:00, 12:00–16:00, 20:00–23:00

3.1 — 02:00–04:00, 08:00–11:00, 13:00–17:00, 20:00–22:00

3.2 — 04:00–06:00, 09:00–12:00, 15:00–19:00, 22:00–24:00

3.2 — 04:00–06:00, 09:00–12:00, 15:00–19:00, 22:00–24:00

4.1 — 04:00–06:00, 09:00–12:00, 16:00–20:00, 23:00–24:00

4.2 — 06:00–09:00, 12:00–16:00, 19:00–22:00

4.2 — 06:00–09:00, 12:00–16:00, 19:00–22:00

5.1 — 02:00–04:00, 09:00–13:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00

5.2 — 04:00–06:00, 09:00–12:00, 16:00–20:00, 23:00–24:00

5.2 — 04:00–06:00, 09:00–12:00, 16:00–20:00, 23:00–24:00

6.1 — 00:00–02:00, 04:00–06:00, 11:00–14:00, 16:00–20:00

6.2 — 00:00–02:00, 06:00–08:00, 11:00–15:00, 17:00–20:00

У компанії уточнили, що погодинні графіки сформовані для шести окремих черг споживачів. Перевіривши відповідний розділ на офіційному сайті обленерго, жителі області можуть з’ясувати, до якої саме черги належить їхня адреса та в які години можливі відключення електроенергії.

