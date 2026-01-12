У понеділок, 12 січня, на території Львівської області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджують на добу відповідно до визначених черг, щоб зменшити навантаження на енергосистему. Про застосування графіків повідомили в «Львівобленерго», передає Преса Укрїни. Мешканцям і підприємствам радять заздалегідь перевіряти свою чергу та планувати користування електроприладами. Також наголошують, що у разі зміни ситуації графіки можуть коригуватися.

У «Львівобленерго» пояснили, що рішення про погодинні відключення пов’язане із загальною ситуацією в енергетиці по країні. За інформацією «Укренерго», 12 січня такі графіки застосовуватимуться в усіх регіонах України. Причиною обмежень називають наслідки російських ракетних і дронових атак по енергооб’єктах. Через пошкодження інфраструктури виникає дефіцит потужності, який тимчасово компенсують керованими відключеннями. Мета цих заходів — підтримати стабільну роботу мережі та уникнути аварійних знеструмлень.

Годинні відключення у Львівській області 12 січня діятимуть за наступним графіком:

Черга 1.1 : 08:00–12:00, 22:30–24:00

: 08:00–12:00, 22:30–24:00 Черга 1.2 : 00:00–01:30, 08:30–12:00, 15:30–18:00

: 00:00–01:30, 08:30–12:00, 15:30–18:00 Черга 2.1 : 12:00–15:30, 19:00–22:30

: 12:00–15:30, 19:00–22:30 Черга 2.2 : 01:30–05:00, 15:30–19:00

: 01:30–05:00, 15:30–19:00 Черга 3.1 : 01:30–05:00, 12:00–15:30

: 01:30–05:00, 12:00–15:30 Черга 3.2 : 05:00–08:30, 12:00–15:30, 22:30–24:00

: 05:00–08:30, 12:00–15:30, 22:30–24:00 Черга 4.1 : 08:30–12:00, 15:30–19:00

: 08:30–12:00, 15:30–19:00 Черга 4.2 : 05:00–08:30, 15:30–19:00

: 05:00–08:30, 15:30–19:00 Черга 5.1 : 08:30–12:00, 15:30–20:00

: 08:30–12:00, 15:30–20:00 Черга 5.2 : 00:00–01:30, 12:00–15:30, 19:00–22:30

: 00:00–01:30, 12:00–15:30, 19:00–22:30 Черга 6.1 : 06:00–08:30, 12:00–15:30, 22:30–24:00

: 06:00–08:30, 12:00–15:30, 22:30–24:00 Черга 6.2: 08:00–12:00, 19:00–22:30

Дізнатися, до якої черги відключень належить конкретна адреса, споживачі можуть кількома способами. Найпростіший варіант — скористатися сайтом «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла?».

Для побутових абонентів доступні чат-боти «Львівобленерго» у Viber та Telegram, де можна швидко перевірити свою чергу і отримати актуальні повідомлення.

Для юридичних споживачів передбачені окремі боти «Львівобленерго Бізнес» у Viber та Telegram, орієнтовані на потреби підприємств. Компанія радить користуватися офіційними каналами, щоб отримувати перевірену інформацію без затримок. У разі оновлень або змін у графіках повідомлення також публікуватимуться через ці ресурси.

Раніше ми розповідали, що у Львові відкрили школу, надруковану на 3D-принтері.