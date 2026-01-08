Сьогодні, 8 січня, на Івано-Франківщині запровадили графіки погодинних відключень електроенергії. Відключення триватимуть протягом доби, що дозволить знизити навантаження на енергетичну мережу.

Інформацію про запровадження таких заходів оприлюднили на офіційному сайті компанії “Прикарпаттяобленерго“, передає Преса України. Причиною введення обмежень стали наслідки ракетно-дронових атак Росії на енергетичні об’єкти в Україні, що призвели до значних пошкоджень інфраструктури.

Графік відключень світла на Івано-Франківщині на 8 січня

Для зручності споживачів, дізнатися час відключень можна кількома способами:

На головній сторінці сайту “Прикарпаттяобленерго” у розділі “Графіки аварійних вимкнень”.

Через Viber-бот компанії.

За спеціальним посиланням, що надається на сайті.

Ці заходи допоможуть забезпечити стабільне електропостачання в умовах обмежених ресурсів і сприятимуть уникненню більших перебоїв у постачанні електроенергії.

Також ми розповідали, як працюватимуть графіки погодинних відключень електроенергії на Хмельниччині 8 січня.