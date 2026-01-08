В четвер, 8 січня, на Хмельниччині почнуть діяти погодинні графіки відключень електроенергії. Це рішення було ухвалене через дефіцит потужностей в енергосистемі країни, що стався в результаті пошкоджень енергетичної інфраструктури під час обстрілів ворожими силами. Також будуть введені обмеження на споживання електричної потужності для промислових споживачів, що дозволить знизити навантаження на мережу.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на “Хмельницькобленерго“. Зазначається, що ці заходи є частиною загальнонаціональної стратегії з оптимізації використання енергоресурсів і забезпечення стабільності енергопостачання. Система погодинних відключень дасть змогу рівномірно розподілити навантаження на електромережі, тим самим запобігаючи великим аваріям і зменшуючи ризики для жителів області.

Графік відключення світла на Хмельниччині на 8 січня

Для зручності користувачів було розроблено кілька сервісів для перевірки графіків відключень. Інформацію про свою чергу можна знайти в розділі “Погодинні відключення” на офіційному сайті Хмельницькобленерго.

Крім того, можна отримати актуальну інформацію через чат-боти в Viber і Telegram, а також за допомогою онлайн-сервісів “Відключення за адресою” та “Актуальні відключення“. Ці ресурси дозволяють користувачам дізнатися не тільки про час відключення, але й про причину перебоїв в електропостачанні та очікуваний час відновлення енергопостачання.

Крім того, Хмельницькобленерго рекомендує громадянам і підприємствам економно використовувати електричну енергію, щоб зменшити навантаження на мережу в періоди найбільших пікових споживань. Спільні зусилля мешканців та промислових підприємств у цей складний період допоможуть зберегти стабільність енергосистеми та знизити ймовірність тривалих відключень електрики.

