Close Menu
Актуально
Підписатися
Вівторок, 6 Січня

На Львівщині 6 січня запровадили погодинні відключення електроенергії: графік

6 січня на Львівщині, як і в інших регіонах України, запровадили графіки погодинного відключення електроенергії.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає2 хвилин читання
На Львівщині 6 січня запровадили погодинні відключення електроенергії: графік
На Львівщині 6 січня запровадили погодинні відключення електроенергії: графік

6 січня на Львівщині, як і в інших регіонах України, запровадили графіки погодинного відключення електроенергії. Це тимчасові заходи, що впроваджуються внаслідок серйозних пошкоджень енергетичних об’єктів країни в результаті масових ракетно-дронових атак, здійснених російськими військами. Такі обмеження стали необхідними для стабілізації енергетичної системи, яка постраждала від атак на ключові енергетичні інфраструктури.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на Львівобленерго.

Графік відключень світла на Львівщині на 6 січня

На Львівщині 6 січня запровадили погодинні відключення електроенергії: графік

Для того, щоб дізнатися свою чергу вимкнень електроенергії, мешканці Львова та Львівської області можуть скористатися кількома зручними способами:

  • Перейти на офіційний сайт “Львівобленерго” та знайти розділ “Чому немає світла?”, де вказано графік відключень за районами.
  • Використовувати чат-бот “Львівобленерго” у Viber для побутових споживачів, який дозволяє отримати актуальну інформацію про відключення.
  • Також доступний чат-бот у Telegram для побутових споживачів, що надає аналогічну інформацію.
  • Юридичні споживачі можуть звертатися до чат-бота “Львівобленерго Бізнес” у Viber або Telegram для отримання даних щодо відключень для їхніх об’єктів.

Запровадження таких графіків є частиною загальнонаціональних зусиль, спрямованих на відновлення стабільності енергетичної системи після серії атак, які пошкодили не тільки електричні мережі, але й інші критично важливі енергетичні об’єкти. Влада та енергетичні компанії наголошують на необхідності економії електроенергії та плануванні споживання, щоб мінімізувати наслідки від цих тимчасових обмежень.

Згідно з повідомленнями енергетичних компаній, графіки погодинних відключень можуть коригуватися в залежності від стану енергосистеми та погодних умов, тому споживачам рекомендується регулярно перевіряти оновлення на офіційних ресурсах компанії “Львівобленерго”.

Також ми розповідали, як діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії на Івано-Франківщині 6 січня.

Post Views: 14
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.