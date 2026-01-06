6 січня на Львівщині, як і в інших регіонах України, запровадили графіки погодинного відключення електроенергії. Це тимчасові заходи, що впроваджуються внаслідок серйозних пошкоджень енергетичних об’єктів країни в результаті масових ракетно-дронових атак, здійснених російськими військами. Такі обмеження стали необхідними для стабілізації енергетичної системи, яка постраждала від атак на ключові енергетичні інфраструктури.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на Львівобленерго.

Графік відключень світла на Львівщині на 6 січня

Для того, щоб дізнатися свою чергу вимкнень електроенергії, мешканці Львова та Львівської області можуть скористатися кількома зручними способами:

Перейти на офіційний сайт “Львівобленерго” та знайти розділ “Чому немає світла?”, де вказано графік відключень за районами.

Використовувати чат-бот “Львівобленерго” у Viber для побутових споживачів, який дозволяє отримати актуальну інформацію про відключення.

Також доступний чат-бот у Telegram для побутових споживачів, що надає аналогічну інформацію.

Юридичні споживачі можуть звертатися до чат-бота “Львівобленерго Бізнес” у Viber або Telegram для отримання даних щодо відключень для їхніх об’єктів.

Запровадження таких графіків є частиною загальнонаціональних зусиль, спрямованих на відновлення стабільності енергетичної системи після серії атак, які пошкодили не тільки електричні мережі, але й інші критично важливі енергетичні об’єкти. Влада та енергетичні компанії наголошують на необхідності економії електроенергії та плануванні споживання, щоб мінімізувати наслідки від цих тимчасових обмежень.

Згідно з повідомленнями енергетичних компаній, графіки погодинних відключень можуть коригуватися в залежності від стану енергосистеми та погодних умов, тому споживачам рекомендується регулярно перевіряти оновлення на офіційних ресурсах компанії “Львівобленерго”.

