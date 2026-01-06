Close Menu
Вівторок, 6 Січня

Графіки погодинних відключень електроенергії на Івано-Франківщині 6 січня

6 січня на Івано-Франківщині будуть введені графіки погодинних відключень електроенергії.
Дяченко Олена  Регионы
6 січня на Івано-Франківщині будуть введені графіки погодинних відключень електроенергії. Відключення електрики триватимуть з 00:00 до 24:00, що пов’язано з необхідністю стабілізувати роботу енергетичної мережі в умовах значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, зумовлених постійними ракетними та дроновими атаками на об’єкти енергетики.

Інформацію про конкретні часи відключень для споживачів можна знайти на офіційному сайті “Прикарпаттяобленерго“, передає Преса України. Графіки погодинних вимкнень електроенергії були розроблені з метою рівномірного розподілу навантаження на енергосистему, оскільки вона потребує максимального збереження ресурсів через складні умови. Це дозволить зберегти баланс між потребами населення та можливостями енергетичних мереж.

Графік відключень світла на Івано-Франківщині на 6 січня

Щоб дізнатися свою чергу вимкнень за конкретною адресою, жителі Івано-Франківщини можуть скористатися кількома способами:

  • Перейти на головну сторінку сайту “Прикарпаттяобленерго” в розділ “Графіки аварійних вимкнень”, де будуть доступні актуальні графіки для різних районів області.
  • Використовувати Viber-бот компанії, який надасть всю необхідну інформацію в зручному форматі.
  • Також можна скористатися прямим посиланням.

Протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від стану енергосистеми, і в такому випадку вони будуть коригуватися за вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго”, який контролює роботу енергетичних мереж на національному рівні.

Зважаючи на складні погодні умови та обстріли інфраструктури, споживачам рекомендовано слідкувати за оновленнями на сайті та через Viber-бот, щоб вчасно отримати актуальну інформацію про відключення та включення електрики.

Раніше ми розповідали, як вимикатимуть світло на Рівненщині 6 січня.

