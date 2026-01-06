Close Menu
Вівторок, 6 Січня

Коли будуть вимикати світло в Києві 6 січня: актуальний графік по чергам

6 січня в Києві будуть діяти стабілізаційні відключення електроенергії.
Дяченко Олена  Регионы
Коли будуть вимикати світло в Києві 6 січня: повний графік

6 січня в Києві будуть діяти стабілізаційні відключення електроенергії. Це необхідний захід для зниження навантаження на енергетичну систему, поки триває відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів. Відключення здійснюватимуться за чергами, і їх час буде відповідати попередньо визначеним графікам.

Згідно з інформацією від енергетичних компаній, графік стабілізаційних відключень на 6 січня виглядає так:

Черга 1.1:

  • з 06:00 до 09:00,
  • з 15:30 до 20:00.

Черга 1.2:

  • з 05:00 до 09:00,
  • з 15:30 до 19:30.

Черга 2.1:

  • з 08:00 до 10:30,
  • з 15:30 до 19:30.

Черга 2.2:

  • з 06:00 до 09:00,
  • з 15:30 до 19:30.

Черга 3.1:

  • з 00:00 до 01:30,
  • з 08:30 до 12:30,
  • з 19:00 до 23:00.

Черга 3.2:

  • з 10:00 до 15:30.

Черга 4.1:

  • з 08:30 до 12:30,
  • з 19:00 до 22:00.

Черга 4.2:

  • з 08:30 до 12:30,
  • з 19:00 до 22:00.

Черга 5.1:

  • з 12:00 до 18:00.

Черга 5.2:

  • з 08:00 до 10:00.

Черга 6.1:

  • з 04:00 до 07:30,
  • з 14:30 до 16:00.

Водночас, варто зазначити, що графік відключень може змінюватися залежно від поточної ситуації в енергетичній системі та відповідних розпоряджень Укренерго. Київська міська рада закликає мешканців слідкувати за оновленнями від енергопостачальних компаній.

Раніше ми розповідали, що на Львівщині також запровадили погодинні відключення електроенергії 6 січня.

