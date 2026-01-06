6 січня в Києві будуть діяти стабілізаційні відключення електроенергії. Це необхідний захід для зниження навантаження на енергетичну систему, поки триває відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів. Відключення здійснюватимуться за чергами, і їх час буде відповідати попередньо визначеним графікам.
Згідно з інформацією від енергетичних компаній, графік стабілізаційних відключень на 6 січня виглядає так:
Черга 1.1:
- з 06:00 до 09:00,
- з 15:30 до 20:00.
Черга 1.2:
- з 05:00 до 09:00,
- з 15:30 до 19:30.
Черга 2.1:
- з 08:00 до 10:30,
- з 15:30 до 19:30.
Черга 2.2:
- з 06:00 до 09:00,
- з 15:30 до 19:30.
Черга 3.1:
- з 00:00 до 01:30,
- з 08:30 до 12:30,
- з 19:00 до 23:00.
Черга 3.2:
- з 10:00 до 15:30.
Черга 4.1:
- з 08:30 до 12:30,
- з 19:00 до 22:00.
Черга 4.2:
- з 08:30 до 12:30,
- з 19:00 до 22:00.
Черга 5.1:
- з 12:00 до 18:00.
Черга 5.2:
- з 08:00 до 10:00.
Черга 6.1:
- з 04:00 до 07:30,
- з 14:30 до 16:00.
Водночас, варто зазначити, що графік відключень може змінюватися залежно від поточної ситуації в енергетичній системі та відповідних розпоряджень Укренерго. Київська міська рада закликає мешканців слідкувати за оновленнями від енергопостачальних компаній.
