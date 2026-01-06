Сьогодні, 6 січня, на Рівненщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Це рішення було ухвалене у зв’язку з наслідками атак армії РФ на енергетичні об’єкти України.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на офіційну сторінку Рівнеобленерго у Facebook.

Згідно з графіками, для побутових споживачів на 6 січня передбачені такі часи відключень:

1.1 : 13:00 – 17:00

: 13:00 – 17:00 1.2 : 14:00 – 17:00

: 14:00 – 17:00 2.1 : 00:00 – 04:00, 16:00 – 20:00

: 00:00 – 04:00, 16:00 – 20:00 2.2 : 04:00 – 08:00, 16:00 – 20:00

: 04:00 – 08:00, 16:00 – 20:00 3.1 : 06:00 – 10:00, 16:00 – 20:00

: 06:00 – 10:00, 16:00 – 20:00 3.2 : 08:00 – 12:00, 20:00 – 00:00

: 08:00 – 12:00, 20:00 – 00:00 4.1 : 08:00 – 12:00

: 08:00 – 12:00 4.2 : 08:00 – 12:00

: 08:00 – 12:00 5.1 : 10:00 – 14:00

: 10:00 – 14:00 5.2 : 12:00 – 16:00

: 12:00 – 16:00 6.1 : 12:00 – 16:00

: 12:00 – 16:00 6.2: 12:00 – 16:00

Для того, щоб дізнатися свою чергу відключень за конкретною адресою, споживачі можуть скористатися наступними посиланнями:

Для Рівного — за посиланням;

Для Рівненської області — за посиланням.

У повідомленні на Facebook Рівнеобленерго також зазначили, що ситуація в енергетичній системі може змінюватися впродовж доби, і графіки відключень можуть бути скориговані за рішенням диспетчера НЕК “Укренерго”.

Раніше ми розповідали, як працюватимуть графіки відключень електроенергії на Закарпатті 6 січня.