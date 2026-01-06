Сьогодні, 6 січня, на Рівненщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Це рішення було ухвалене у зв’язку з наслідками атак армії РФ на енергетичні об’єкти України.
Про це повідомляє Преса України з посиланням на офіційну сторінку Рівнеобленерго у Facebook.
Згідно з графіками, для побутових споживачів на 6 січня передбачені такі часи відключень:
- 1.1: 13:00 – 17:00
- 1.2: 14:00 – 17:00
- 2.1: 00:00 – 04:00, 16:00 – 20:00
- 2.2: 04:00 – 08:00, 16:00 – 20:00
- 3.1: 06:00 – 10:00, 16:00 – 20:00
- 3.2: 08:00 – 12:00, 20:00 – 00:00
- 4.1: 08:00 – 12:00
- 4.2: 08:00 – 12:00
- 5.1: 10:00 – 14:00
- 5.2: 12:00 – 16:00
- 6.1: 12:00 – 16:00
- 6.2: 12:00 – 16:00
Для того, щоб дізнатися свою чергу відключень за конкретною адресою, споживачі можуть скористатися наступними посиланнями:
- Для Рівного — за посиланням;
- Для Рівненської області — за посиланням.
У повідомленні на Facebook Рівнеобленерго також зазначили, що ситуація в енергетичній системі може змінюватися впродовж доби, і графіки відключень можуть бути скориговані за рішенням диспетчера НЕК “Укренерго”.
