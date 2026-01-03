3 січня в Полтавській області будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії через дефіцит потужності в енергосистемі. Це стало необхідним через пошкодження інфраструктури та загрози, спричинені російськими обстрілами, що впливають на стабільність постачання електрики.

Відключення електроенергії будуть відбуватися за встановленими чергами та підчергами, з визначеними часовими інтервалами. Споживачам рекомендується перевірити точний графік відключень за своєю адресою, що можна зробити на офіційному сайті “Полтаваобленерго“, передає Преса України.

Ось розклад відключень на 3 січня:

1 черга, 1 підгрупа: 00:00 – 01:00 06:00 – 09:00 12:00 – 15:00 18:00 – 21:00

1 черга, 2 підгрупа: 00:00 – 01:30 06:30 – 09:30 12:30 – 15:30 18:30 – 21:30

2 черга, 1 підгрупа: 00:00 – 02:30 07:00 – 10:00 13:00 – 16:00 19:00 – 22:00

2 черга, 2 підгрупа: 00:30 – 03:30 08:00 – 10:30 13:30 – 16:30 19:30 – 22:30

3 черга, 1 підгрупа: 01:00 – 04:00 08:00 – 11:00 14:00 – 17:00 20:00 – 22:30

3 черга, 2 підгрупа: 02:00 – 04:30 08:30 – 11:30 14:30 – 17:30 20:30 – 23:00

4 черга, 1 підгрупа: 03:00 – 05:00 09:00 – 12:00 15:00 – 18:00 21:00 – 23:30

4 черга, 2 підгрупа: 03:30 – 05:30 09:30 – 12:30 15:30 – 18:30 21:30 – 00:00

5 черга, 1 підгрупа: 04:00 – 06:00 10:00 – 13:00 16:00 – 19:00 22:00 – 00:00

5 черга, 2 підгрупа: 04:30 – 06:30 10:30 – 13:30 16:30 – 19:30 22:30 – 00:00

6 черга, 1 підгрупа: 05:00 – 07:00 11:00 – 14:00 17:00 – 20:00 23:00 – 00:00

6 черга, 2 підгрупа: 00:00 – 00:30 05:30 – 07:30 11:30 – 14:30 17:30 – 20:30 23:30 – 00:00



Враховуючи складну ситуацію в енергосистемі, компанія “Полтаваобленерго” просить жителів регіону бути готовими до змін у розкладі відключень, оскільки вони можуть коригуватися залежно від стану енергосистеми. Споживачам рекомендується стежити за оновленнями на офіційному сайті підприємства, щоб не пропустити важливу інформацію про можливі зміни в графіку.

