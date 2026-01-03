Close Menu
Графік погодинних відключень електроенергії в Полтавській області 3 січня

3 січня в Полтавській області будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії через дефіцит потужності в енергосистемі.
Дяченко Олена  Регионы
Графік погодинних відключень електроенергії в Полтавській області 3 січня

3 січня в Полтавській області будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії через дефіцит потужності в енергосистемі. Це стало необхідним через пошкодження інфраструктури та загрози, спричинені російськими обстрілами, що впливають на стабільність постачання електрики.

Відключення електроенергії будуть відбуватися за встановленими чергами та підчергами, з визначеними часовими інтервалами. Споживачам рекомендується перевірити точний графік відключень за своєю адресою, що можна зробити на офіційному сайті “Полтаваобленерго“, передає Преса України.

Ось розклад відключень на 3 січня:

  • 1 черга, 1 підгрупа:
    • 00:00 – 01:00
    • 06:00 – 09:00
    • 12:00 – 15:00
    • 18:00 – 21:00
  • 1 черга, 2 підгрупа:
    • 00:00 – 01:30
    • 06:30 – 09:30
    • 12:30 – 15:30
    • 18:30 – 21:30
  • 2 черга, 1 підгрупа:
    • 00:00 – 02:30
    • 07:00 – 10:00
    • 13:00 – 16:00
    • 19:00 – 22:00
  • 2 черга, 2 підгрупа:
    • 00:30 – 03:30
    • 08:00 – 10:30
    • 13:30 – 16:30
    • 19:30 – 22:30
  • 3 черга, 1 підгрупа:
    • 01:00 – 04:00
    • 08:00 – 11:00
    • 14:00 – 17:00
    • 20:00 – 22:30
  • 3 черга, 2 підгрупа:
    • 02:00 – 04:30
    • 08:30 – 11:30
    • 14:30 – 17:30
    • 20:30 – 23:00
  • 4 черга, 1 підгрупа:
    • 03:00 – 05:00
    • 09:00 – 12:00
    • 15:00 – 18:00
    • 21:00 – 23:30
  • 4 черга, 2 підгрупа:
    • 03:30 – 05:30
    • 09:30 – 12:30
    • 15:30 – 18:30
    • 21:30 – 00:00
  • 5 черга, 1 підгрупа:
    • 04:00 – 06:00
    • 10:00 – 13:00
    • 16:00 – 19:00
    • 22:00 – 00:00
  • 5 черга, 2 підгрупа:
    • 04:30 – 06:30
    • 10:30 – 13:30
    • 16:30 – 19:30
    • 22:30 – 00:00
  • 6 черга, 1 підгрупа:
    • 05:00 – 07:00
    • 11:00 – 14:00
    • 17:00 – 20:00
    • 23:00 – 00:00
  • 6 черга, 2 підгрупа:
    • 00:00 – 00:30
    • 05:30 – 07:30
    • 11:30 – 14:30
    • 17:30 – 20:30
    • 23:30 – 00:00

Враховуючи складну ситуацію в енергосистемі, компанія “Полтаваобленерго” просить жителів регіону бути готовими до змін у розкладі відключень, оскільки вони можуть коригуватися залежно від стану енергосистеми. Споживачам рекомендується стежити за оновленнями на офіційному сайті підприємства, щоб не пропустити важливу інформацію про можливі зміни в графіку.

Раніше ми розповідали, коли в Києві відключатимуть світло 3 січня.

