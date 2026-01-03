3 січня в Полтавській області будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії через дефіцит потужності в енергосистемі. Це стало необхідним через пошкодження інфраструктури та загрози, спричинені російськими обстрілами, що впливають на стабільність постачання електрики.
Відключення електроенергії будуть відбуватися за встановленими чергами та підчергами, з визначеними часовими інтервалами. Споживачам рекомендується перевірити точний графік відключень за своєю адресою, що можна зробити на офіційному сайті “Полтаваобленерго“, передає Преса України.
Ось розклад відключень на 3 січня:
- 1 черга, 1 підгрупа:
- 00:00 – 01:00
- 06:00 – 09:00
- 12:00 – 15:00
- 18:00 – 21:00
- 1 черга, 2 підгрупа:
- 00:00 – 01:30
- 06:30 – 09:30
- 12:30 – 15:30
- 18:30 – 21:30
- 2 черга, 1 підгрупа:
- 00:00 – 02:30
- 07:00 – 10:00
- 13:00 – 16:00
- 19:00 – 22:00
- 2 черга, 2 підгрупа:
- 00:30 – 03:30
- 08:00 – 10:30
- 13:30 – 16:30
- 19:30 – 22:30
- 3 черга, 1 підгрупа:
- 01:00 – 04:00
- 08:00 – 11:00
- 14:00 – 17:00
- 20:00 – 22:30
- 3 черга, 2 підгрупа:
- 02:00 – 04:30
- 08:30 – 11:30
- 14:30 – 17:30
- 20:30 – 23:00
- 4 черга, 1 підгрупа:
- 03:00 – 05:00
- 09:00 – 12:00
- 15:00 – 18:00
- 21:00 – 23:30
- 4 черга, 2 підгрупа:
- 03:30 – 05:30
- 09:30 – 12:30
- 15:30 – 18:30
- 21:30 – 00:00
- 5 черга, 1 підгрупа:
- 04:00 – 06:00
- 10:00 – 13:00
- 16:00 – 19:00
- 22:00 – 00:00
- 5 черга, 2 підгрупа:
- 04:30 – 06:30
- 10:30 – 13:30
- 16:30 – 19:30
- 22:30 – 00:00
- 6 черга, 1 підгрупа:
- 05:00 – 07:00
- 11:00 – 14:00
- 17:00 – 20:00
- 23:00 – 00:00
- 6 черга, 2 підгрупа:
- 00:00 – 00:30
- 05:30 – 07:30
- 11:30 – 14:30
- 17:30 – 20:30
- 23:30 – 00:00
Враховуючи складну ситуацію в енергосистемі, компанія “Полтаваобленерго” просить жителів регіону бути готовими до змін у розкладі відключень, оскільки вони можуть коригуватися залежно від стану енергосистеми. Споживачам рекомендується стежити за оновленнями на офіційному сайті підприємства, щоб не пропустити важливу інформацію про можливі зміни в графіку.
