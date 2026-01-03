В суботу, 3 січня, в Києві будуть діяти стабілізаційні відключення електроенергії. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК. Такі заходи застосовуються з метою зниження навантаження на енергетичну систему, що дозволяє підтримувати баланс у розподілі електрики по всій країні. Відключення будуть здійснюватися за певними графіками, які можуть коригуватися в залежності від поточної ситуації в енергосистемі.

Розклад стабілізаційних відключень на 3 січня

На 3 січня для столиці були затверджені такі графіки відключень, що передбачають чергування різних районів Києва впродовж дня:

1 черга: 14:00 — 18:00 — Світло буде відсутнє 14:00 — 19:00 — Світло буде відсутнє

2 черга: 14:00 — 18:00 — Світло буде відсутнє 17:30 — 21:00 — Світло буде відсутнє

3 черга: 08:00 — 11:00 — Світло буде відсутнє 10:30 — 14:30 — Світло буде відсутнє

4 черга: 08:00 — 11:00 — Світло буде відсутнє 17:30 — 22:00 — Світло буде відсутнє

5 черга: Цілий день — Світло буде відсутнє 21:00 — 24:00 — Світло буде відсутнє

6 черга: 10:30 — 14:30 — Світло буде відсутнє



Чому потрібні стабілізаційні відключення?

Стабілізаційні відключення — це тимчасові заходи, які допомагають уникнути перевантаження енергетичних мереж і забезпечити рівномірний розподіл електрики. Вони стали звичними в умовах енергетичної кризи, що сталася після кількох атак на інфраструктуру країни. Відключення електроенергії допомагають підтримувати стабільність енергосистеми та уникнути тривалих масштабних аварій.

Крім того, стабілізаційні відключення є необхідними для того, щоб уникнути надмірного навантаження на енергосистему в умовах холодної пори року, коли споживання електрики в Києві та інших регіонах значно зростає через опалення та використання інших електричних пристроїв.

Важливо знати

Стабілізаційні відключення можуть тривати від кількох годин до доби в залежності від черги. Вони застосовуються для підтримки стабільності енергосистеми і рівномірного розподілу електричної енергії. Якщо ви перебуваєте в черзі, де світло вимикатиметься, уважно слідкуйте за розкладом, щоб організувати своє повсякденне життя.

Оскільки відключення будуть проводитися в різних районах Києва, споживачам слід заздалегідь перевіряти, в яку чергу вони потрапляють. Це дозволить краще спланувати день і уникнути незручностей.

Актуальну інформацію про стабілізаційні відключення, включаючи точні часи вимкнень, можна знайти на сайті ДТЕК або в офіційних каналах компанії в соціальних мережах.

Раніше ми розповідали, як на Житомирщині працюють погодинні відключення електроенергії 3 січня.