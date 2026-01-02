Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив керівника Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова на посаду голови Офісу президента України (ОПУ). Це рішення було оголошено 2 січня 2026 року після зустрічі Зеленського з Будановим, під час якої йому запропонували очолити ОПУ та розпочати виконання нових завдань у сфері національної безпеки та державного управління. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Прямий.

Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов — український військовий діяч, генерал-лейтенант і чинний очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він здобув широке визнання під час повномасштабної війни з Росією за проведення ряду важливих розвідувальних операцій. Його призначення на ключову адміністративно-політичну посаду свідчить про прагнення влади посилити увагу саме на питаннях безпеки, оборони та дипломатичних переговорів.

Призначення Буданова знаменує собою важливу зміну в структурі верхівки української влади після відставки Андрія Єрмака. Єрмак обіймав посаду голови ОПУ із лютого 2020 року, але подав у відставку наприкінці листопада 2025-го після низки політичних і юридичних подій, зокрема пов’язаних із розслідуванням у рамках антикорупційних органів.

Біографія Буданова

Кирило Буданов народився у 1986 році та має освіту і довгу службу у сфері військової розвідки. Він відомий своїм лідерством у розвідці в умовах війни, зокрема за низку успішних операцій, що принесли стратегічну інформацію для оборони країни. На посаді голови ГУР Буданов був серед ключових фігур української оборонної стратегії.

Буданов також отримав почесне звання Героя України за значний внесок у захист держави. Це призначення на пост голови ОПУ розглядається як сигнал про зміцнення ролі силових і безпекових інституцій у системі державного управління під час війни.

Які очікування від нового голови ОПУ

Однією з головних причин, чому Зеленський обрав Буданова, є потреба посилити координацію оборонної політики та дипломатичної діяльності України. Сам президент наголошував, що Офіс президента має сфокусуватися на стратегічних питаннях безпеки, розвитку Збройних сил та посиленні переговорного процесу з міжнародними партнерами.

Експерти та аналітики вбачають у призначенні Буданова прагматичний крок влади, оскільки нинішній контекст війни вимагає максимально тісної інтеграції розвідувальних і оборонних можливостей у політичне управління. Це може вплинути як на внутрішню політику, так і на зовнішньополітичні ініціативи України.

Поточний контекст і роль Офісу президента

Офіс президента України — це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує діяльність глави держави, координує роботу з урядом і парламентом, а також відповідає за реалізацію політичних і стратегічних рішень президента. Раніше головою цього органу був Андрій Єрмак, який відігравав значну роль у політичних і дипломатичних процесах останніх років.

На тлі війни та постійної агресії з боку Росії роль ОПУ залишається критично важливою для прийняття оперативних рішень та формування державної політики. У зв’язку з цим зміна керівника є важливою подією для української політичної арени в 2026 році.

