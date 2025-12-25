Володимир Зеленський підписав Закон № 4465-ІХ, який вносить зміни до кількох законодавчих актів України, спрямованих на розвиток фінансової інклюзії в країні. Закон передбачає введення банків фінансової інклюзії, які зможуть обслуговувати громадян та мікропідприємства, що зараз не мають постійного доступу до фінансових послуг.

Як повідомляє Преса України, це рішення було підтверджене Данилом Гетманцевим, головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Закон, зокрема, дозволяє створювати фінансові установи, які надаватимуть обмежену кількість банківських послуг на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Що таке банк фінансової інклюзії?

Банк фінансової інклюзії працюватиме за обмеженою ліцензією, що дозволяє здійснювати базові банківські операції. Основна мета таких банків — обслуговування населення та мікропідприємств, що мають обмежений доступ до традиційних фінансових установ. Це включає в себе як мешканців віддалених регіонів, так і соціально вразливі групи, а також підприємства, які працюють у районах поблизу зони бойових дій і на звільнених територіях.

Закон надає чітке регулювання для отримання обмеженої банківської ліцензії і визначає порядок діяльності банків фінансової інклюзії. Такі установи зможуть надавати послуги не тільки фізичним особам, але й суб’єктам господарювання, громадським організаціям та органам державної влади.

Хто може отримати ліцензію?

Згідно з поясненнями Данила Гетманцева, на отримання обмеженої банківської ліцензії можуть претендувати не лише діючі банки, а й поштові оператори, мережі АЗС, великі роздрібні мережі та інші компанії, що мають великий досвід роботи з клієнтами і вже мають розгалужену мережу обслуговування.

Це дозволить значно поліпшити доступ до фінансових послуг для тих, хто досі не мав можливості скористатися ними через відсутність фінансової інфраструктури або через соціальні бар’єри.

Як це вплине на фінансову інклюзію в Україні?

Нововведення стане значним кроком до розвитку фінансової інклюзії в Україні, забезпечивши доступ до послуг для найбільш вразливих категорій громадян. Зокрема, це дозволить людям в віддалених районах, на звільнених територіях або в сільській місцевості отримувати основні банківські послуги, що раніше були недоступні через відсутність традиційних банків у цих регіонах.

Завдяки цьому законодавчому кроку, Україна зможе створити новий тип фінансових установ, здатних працювати в найскладніших умовах, а також забезпечити рівний доступ до економічних можливостей для усіх громадян.

Зміни у фінансовому секторі

Цей закон не тільки підтримує мікропідприємства і громадян з обмеженим доступом до фінансових послуг, але й сприяє розвитку нових форм бізнесу в Україні, які раніше не мали можливості працювати на фінансовому ринку через обмеження в наданні банківських послуг. Тепер це зміниться, і в Україні з’являться нові гравці, що розширять можливості фінансової системи для більшості громадян.

Цей закон є важливою частиною стратегії розвитку фінансової інклюзії в Україні. Він сприятиме створенню більш доступного фінансового середовища для всіх громадян, незалежно від їхнього місцезнаходження, соціального статусу чи економічного становища.

Варто нагадати, що Revolut припиняє обслуговування українських клієнтів.