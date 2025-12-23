Британський фінтех-необанк Revolut оголосив про припинення обслуговування клієнтів з України через нові вимоги законодавства. Користувачі Revolut отримали повідомлення про закриття рахунків, і компанія дала 60 днів для виведення коштів зі своїх акаунтів. Після цього рахунки будуть закриті, і користувачі не зможуть здійснювати банківські операції через сервіс. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Hromadske.

Протягом цього перехідного періоду клієнти можуть вільно користуватися своїми рахунками, переводити кошти, знімати їх та завантажувати виписки для власної документації. Після закриття рахунків доступ до коштів буде можливий лише через переказ на зовнішній банківський рахунок.

Revolut також порадив користувачам самостійно закрити відкриті позиції у криптовалюті або інвестиціях у метали до дати завершення обслуговування. Якщо цього не зробити, компанія може автоматично продати ці активи і конвертувати їх у фіатну валюту для подальшого переказу на зовнішній рахунок.

Причиною такого рішення є те, що Revolut не може продовжувати надавати послуги жителям України відповідно до чинних регуляторних вимог. Компанія сподівається, що зможе відновити роботу в Україні в майбутньому, якщо ситуація зміниться.

Revolut почав працювати з українськими клієнтами у лютому 2025 року, але оскільки компанія не отримала банківської ліцензії від Національного банку України, її діяльність підпадає під підвищену регуляторну увагу та обмеження.

Користувачам Revolut рекомендують вивести всі залишки коштів і зберегти необхідні фінансові документи до завершення терміну обслуговування, щоб уникнути проблем з доступом до своїх фінансів після закриття рахунків.

Раніше ми повідомляли, що в Telegram з’явились фейкові боти Monobank.