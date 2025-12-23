З 1 січня 2026 року в Україні очікується суттєве підвищення тарифів на транспортування природного газу. Зокрема, тариф на доставку газу для населення збільшиться з 124 грн до 502 грн за 1000 кубометрів. Це фактично майже вчетверо більше, ніж попередньо. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ТСН.

Це підвищення пов’язано з новим механізмом нарахування плати за транспортування газу, який буде визначатися на основі фактичного споживання. Раніше плата за доставку газу розраховувалась за середніми показниками, тепер же сума буде залежати від обсягу спожитого газу за попередній «газовий рік».

Що зміниться в тарифах

Цей новий підхід має на меті більш справедливий розподіл витрат між споживачами, однак для багатьох українців це може означати підвищення щомісячних платіжок. Якщо в минулому році споживання газу було високим, то в 2026 році сума за транспортування зросте. Для тих, хто використовує менше газу, сума може бути менша.

Тариф на газ залишається стабільним

Попри підвищення тарифу на доставку газу, ціна самого газу залишиться стабільною. Мораторій на підвищення тарифів під час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення гарантує, що ціна газу для населення не змінюватиметься.

Як це вплине на українців

Зміни в тарифах на транспортування газу призведуть до підвищення загальних витрат на газ. Сукупна сума в платіжках залежатиме від того, скільки газу споживав домогосподарство в минулому році, оскільки ці дані використовуються для формування щорічної плати за доставку палива.

Експерти радять українцям регулярно передавати показання лічильника, щоб уникнути завищених нарахувань і забезпечити точні дані про своє споживання газу.

Загалом ці зміни в тарифах є частиною реформи, яка повинна зробити оплату за комунальні послуги більш прозорою та справедливою, але для багатьох українців вони стануть причиною збільшення платіжок на початку нового року.

Раніше ми повідомляли, що Київстар оновив тарифи з 18 грудня.