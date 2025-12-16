Мобільний оператор «Київстар» повідомив про коригування умов у частині тарифів та анонсував додаткові опції для абонентів. У компанії зазначають, що зміни стосуватимуться як передплати, так і окремих контрактних рішень та тарифів для бізнесу. Оновлення впроваджуватимуть поетапно, починаючи вже цього тижня, а процес триватиме й на старті 2026 року.

Оператор наголошує, що мета нововведень — зберегти стабільність роботи мережі та підтримувати якість послуг для користувачів. Деталі обіцяють доводити до клієнтів завчасно через офіційні канали інформування. Про це повідомляє Преса Україна із посиланням на прес-службу компанії.

У «Київстарі» пояснили, що перегляд умов пов’язаний насамперед зі зростанням вартості ключових ресурсів, необхідних для безперебійної роботи інфраструктури. Зокрема йдеться про подорожчання електроенергії для підприємств, яке у вечірні пікові години, за даними компанії, підскочило на 60%.

Окремо оператор звернув увагу на те, що через регулярні відключення світла суттєво збільшилась потреба в паливі для генераторів, а також витрати на логістику. У пресслужбі додали, що в листопаді 2025 року обсяги використання пального зросли більш ніж у 7,5 раза порівняно з літнім періодом. У компанії підкреслюють, що ці витрати є критичними, аби мережа могла працювати стабільно цілодобово.

За інформацією оператора, оновлення умов у деяких тарифах передплати стартує вже з четверга, 18 грудня 2025 року, і продовжуватиметься поступово на початку 2026-го. Водночас із 1 січня 2026 року та протягом наступних кількох місяців зміни торкнуться також окремих контрактних тарифів і певних пропозицій для бізнес-клієнтів. Разом із новими умовами абонентам обіцяють додаткову можливість без доплати збільшити обсяги окремих послуг, передбачених тарифом.

У «Київстарі» зауважили, що якщо оновлені параметри комусь не підійдуть, користувачі зможуть підібрати інший тариф передплати або перейти на контрактний варіант відповідно до власних потреб. Таким чином оператор робить акцент на тому, що клієнти матимуть вибір і зможуть адаптувати підключення під свій формат користування.

Також у компанії повідомили, що про зміни клієнтів інформуватимуть завчасно, щоб люди встигли ознайомитися з умовами та за потреби обрати інший тариф. Абонентам обіцяють надсилати SMS із деталями, а бізнес-клієнтам — листи на електронну пошту через відповідальних координаторів.

Дізнатися більше про оновлення можна, зателефонувавши за номером 477*9, а також у застосунку або кабінеті «Мій Київстар». Окремо радять стежити за повідомленнями на офіційному сайті компанії, де зазвичай публікують актуальні умови та роз’яснення. У «Київстарі» підкреслюють, що інформування відбуватиметься поетапно відповідно до графіка запровадження змін.

