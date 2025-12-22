В «Дії» з’явилася нова послуга для ветеранів та ветеранок — компенсація автоцивілки, що дозволяє повернути кошти за страхування авто онлайн. Ця послуга надається для тих, хто має статус учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ).

Про це повідомляє Преса України з посиланням на допис прес-служби «Дії» в Facebook.

Як працює нова послуга в «Дії»

Нова функція дозволяє учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни скористатися компенсацією за автоцивілку. Вартість поліса буде компенсована наступним чином:

50% вартості автоцивілки покриває страхова компанія;

автоцивілки покриває страхова компанія; Інші 50% компенсує держава.

Таким чином, поліс стає безкоштовним, а процес оформлення компенсації — швидким і зручним для користувачів.

Хто може скористатися послугою

Щоб отримати компенсацію, необхідно відповідати кільком вимогам:

Мати посвідчення ветерана (УБД або ОІВВ) в застосунку «Дія». Автоцивілку необхідно оформити після 1 січня 2025 року з використанням пільги. Об’єм двигуна авто не повинен перевищувати 2500 см³ (для електроавтомобілів — до 100 кВт). Автомобіль має використовуватись для особистих потреб, а не для перевезень чи таксі.

Як отримати компенсацію в «Дії»

Щоб отримати компенсацію за автоцивілку, потрібно виконати кілька простих кроків:

Оновіть та увійдіть у застосунок «Дія». Перейдіть у розділ «Сервіси». Виберіть «Ветеран PRO». Натисніть на «Компенсація автоцивілки». Автоматично підтягнеться пільговий договір, який потрібно вибрати. Виберіть «Дія.Картка» для зарахування коштів, або відкрийте її в одному з банків-партнерів.

Весь процес проходить без зайвих паперів і зручний для користувача. Прозорість і швидкість — головні переваги цієї послуги.

Реалізація послуги

Ця послуга реалізована Міністерством у справах ветеранів України та Міністерством цифрової трансформації в партнерстві з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ). Як підкреслили в «Дії», ця ініціатива покликана підтримати ветеранів та полегшити їм доступ до важливих соціальних послуг.

Використовуйте нову можливість, щоб спростити процедуру оформлення компенсації і підтримати себе та свою родину.

