В «Дії» з’явилася нова послуга для ветеранів та ветеранок — компенсація автоцивілки, що дозволяє повернути кошти за страхування авто онлайн. Ця послуга надається для тих, хто має статус учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ).
Про це повідомляє Преса України з посиланням на допис прес-служби «Дії» в Facebook.
Як працює нова послуга в «Дії»
Нова функція дозволяє учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни скористатися компенсацією за автоцивілку. Вартість поліса буде компенсована наступним чином:
- 50% вартості автоцивілки покриває страхова компанія;
- Інші 50% компенсує держава.
Таким чином, поліс стає безкоштовним, а процес оформлення компенсації — швидким і зручним для користувачів.
Хто може скористатися послугою
Щоб отримати компенсацію, необхідно відповідати кільком вимогам:
- Мати посвідчення ветерана (УБД або ОІВВ) в застосунку «Дія».
- Автоцивілку необхідно оформити після 1 січня 2025 року з використанням пільги.
- Об’єм двигуна авто не повинен перевищувати 2500 см³ (для електроавтомобілів — до 100 кВт).
- Автомобіль має використовуватись для особистих потреб, а не для перевезень чи таксі.
Як отримати компенсацію в «Дії»
Щоб отримати компенсацію за автоцивілку, потрібно виконати кілька простих кроків:
- Оновіть та увійдіть у застосунок «Дія».
- Перейдіть у розділ «Сервіси».
- Виберіть «Ветеран PRO».
- Натисніть на «Компенсація автоцивілки».
- Автоматично підтягнеться пільговий договір, який потрібно вибрати.
- Виберіть «Дія.Картка» для зарахування коштів, або відкрийте її в одному з банків-партнерів.
Весь процес проходить без зайвих паперів і зручний для користувача. Прозорість і швидкість — головні переваги цієї послуги.
Реалізація послуги
Ця послуга реалізована Міністерством у справах ветеранів України та Міністерством цифрової трансформації в партнерстві з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ). Як підкреслили в «Дії», ця ініціатива покликана підтримати ветеранів та полегшити їм доступ до важливих соціальних послуг.
Використовуйте нову можливість, щоб спростити процедуру оформлення компенсації і підтримати себе та свою родину.
