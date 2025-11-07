Кабінет Міністрів оновив положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія» та однойменний мобільний застосунок. У документі чітко визначили, з якого віку громадяни можуть проходити електронну ідентифікацію та автентифікацію. Також уряд деталізував вимоги до користувачів щодо способів доступу до сервісів порталу. Мета змін — спростити отримання послуг для підлітків, які вже мають необхідні ідентифікаційні дані, та водночас підвищити безпекові стандарти використання ресурсу. Про це повідомляє Преса України із посиланням на публікацію представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

Вік і обов’язкові умови для електронної ідентифікації

Електронна ідентифікація та автентифікація в мобільному додатку «Дія» тепер офіційно доступні для фізичних осіб, які досягли 14 років і мають РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків). Наявність податкового номера є ключовою передумовою, адже саме за ним користувача однозначно ідентифікують у державних реєстрах. Після виконання цих вимог підлітки можуть авторизуватися у застосунку та отримувати доступ до наявних у реєстрах електронних документів і послуг, що поступово розширюються.

Використання штучного інтелекту на порталі

Окремим пунктом уряд унормував застосування технологій штучного інтелекту в «Дії». Ідеться про інструменти, що надають інформацію, допомагають орієнтуватися у сервісах і спрощують отримання послуг. Такі рішення мають виконувати довідкову та сервісну функції, не підміняючи собою офіційні реєстрові дані. Користувачу ж нагадують: будь-які поради від асистентів у «Дії» варто сприймати як підказки, а остаточні відомості підтверджуються інформацією з державних реєстрів та результатами поданих заяв.

Заборона на автоматизовані дії користувачів

Кабмін прямо заборонив застосування ботів, скриптів та інших засобів автоматизації, які дозволяють на порталі здійснювати автоматизоване введення, збір або обробку даних. Така практика створює ризики для безпеки облікових записів і стабільності роботи сервісів, а також може порушувати захист персональної інформації. Користувачам рекомендують працювати виключно через офіційний застосунок або вебверсію, дотримуючись правил безпечної авторизації та підтвердження операцій.

Де завантажити застосунок і як розпочати роботу

Офіційні мобільні застосунки «Дія» доступні в App Store та Play Market. Для захисту персональних даних радять установлювати лише оригінальні версії з перевірених магазинів. Після інсталяції користувач проходить авторизацію через BankID — цей крок підтверджує особу та відкриває доступ до сервісів. Далі у застосунку автоматично з’являються електронні документи, якщо в державних реєстрах є повні та коректні відомості про користувача. У разі відсутності окремих даних «Дія» підказує, як їх оновити або де отримати необхідні записи.

