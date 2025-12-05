У Києві 5 грудня 2025 року, як і в попередні дні, діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Це пов’язано з дефіцитом потужностей через пошкодження енергетичної інфраструктури під час ракетних атак. На сьогоднішній день ДТЕК оприлюднив детальний графік відключень світла для столиці, який стосується різних черг та підчерг, передає Преса України.

Графік відключень світла в Києві на 5 грудня 2025 року

Ось орієнтовний розклад вимкнення електроенергії для різних черг та підчерг на 5 грудня:

1.1 черга : 08:00–10:00, 17:00–20:30

: 08:00–10:00, 17:00–20:30 1.2 черга : 08:00–10:00, 17:00–20:00

: 08:00–10:00, 17:00–20:00 2.1 черга : 08:00–10:00, 17:00–20:00

: 08:00–10:00, 17:00–20:00 2.2 черга : 08:00–10:00, 17:00–20:30

: 08:00–10:00, 17:00–20:30 3.1 черга : 10:00–13:30, 20:30–23:00

: 10:00–13:30, 20:30–23:00 3.2 черга : 10:00–13:30, 20:30–24:00

: 10:00–13:30, 20:30–24:00 4.1 черга : 10:00–13:30

: 10:00–13:30 4.2 черга : 10:00–13:30

: 10:00–13:30 5.1 черга : 06:00–08:00, 13:30–17:00

: 06:00–08:00, 13:30–17:00 5.2 черга : 06:00–08:00, 13:30–17:00

: 06:00–08:00, 13:30–17:00 6.1 черга : 06:00–08:00, 13:30–17:00

: 06:00–08:00, 13:30–17:00 6.2 черга: 13:30–17:00

Що потрібно знати

Стабілізаційні графіки були введені у зв’язку з дефіцитом електричних потужностей після серії ракетних атак на енергетичну інфраструктуру. Час вимкнень може змінюватися протягом доби, залежно від навантаження на енергомережу. Тому рекомендується постійно стежити за оновленнями від ДТЕК, щоб отримати найсвіжішу інформацію.

Перевірити, чи потрапляє ваша адреса до певної черги або підчерги, можна на офіційних сайтах ДТЕК або через їх Telegram/Viber-канали.

Як підготуватися

Щоб мінімізувати незручності під час відключень електрики, важливо заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з енергопостачанням. Перш за все, складіть план дій для себе та вашої родини. Перевірте, чи є у вас заряджені мобільні телефони та портативні зарядні пристрої, які можуть бути корисними під час вимкнень.

Крім того, варто мати запаси води, їжі та свічок або ліхтарів, щоб забезпечити комфорт в умовах тимчасової відсутності світла. Плануйте важливі справи так, щоб вони не припадали на години, коли світло буде вимкнене. Якщо у вас є необхідність працювати з електронікою, зберігайте необхідні файли на портативних пристроях, щоб не залежати від доступу до Інтернету. Водночас, стежте за актуальними оновленнями графіків відключень від енергетичних компаній, щоб бути в курсі можливих змін та адаптувати свій день відповідно до нових умов.

Раніше ми розповідали, як працюватиме резиденція Святого Миколая в Києві 2025.