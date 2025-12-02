У 2025 році в Києві традиційно відкривається кілька локацій Резиденції Святого Миколая. Родини з дітьми зможуть поринути у святкову атмосферу, зустрітися з Миколаєм, сфотографуватися в тематичних декораціях та взяти участь у різдвяних майстер-класах. Цього сезону резиденції працюватимуть у двох основних місцях — у Мамаєвій Слободі та у Великій лаврській дзвіниці Києво-Печерської лаври, повідомляє Преса України.

Де розташовано резиденції

Мамаєва Слобода (вулиця Михайла Донця, 2)— головна святкова локація у 2025 році. Тут організовано казкові інсталяції, тематичні оселі, фотозони, зустрічі з Миколаєм та дитячі програми.

Києво-Печерська лавра, Велика лаврська дзвіниця (вулиця Лаврська, 9) — ще одна офіційна резиденція, де діти можуть поспілкуватися зі Святим Миколаєм, взяти участь у майстер-класах та переглянути святкові вистави. У випадку повітряної тривоги дзвіниця працює як укриття, тому відвідування є безпечним.

Графік роботи 2025

Мамаєва Слобода : з 22 листопада 2025 року до 6 січня 2026 року. Вт – нд: 10:00 – 18:00, понеділок – вихідний.

: з 22 листопада 2025 року до 6 січня 2026 року. Вт – нд: 10:00 – 18:00, понеділок – вихідний. Лавра (вихідні для всіх) : з 29 листопада до 14 грудня, щосуботи та неділі з 11:00 до 16:00.

: з 29 листопада до 14 грудня, щосуботи та неділі з 11:00 до 16:00. Лавра (для груп за записом): з 29 листопада до 25 грудня — щодня за попереднім бронюванням.

Що чекає на відвідувачів

особиста зустріч зі Святим Миколаєм;

можливість передати лист із побажаннями;

святкові фотозони та казкові декорації;

майстер-класи для дітей;

тематичні вистави та інтерактивні програми;

прогулянки територією Слободи у святковому оформленні.

Як потрапити на резиденцію

Оберіть локацію — Мамаєва Слобода або Києво-Печерська лавра. Перевірте графік роботи та оберіть зручний день. Для візиту до резиденції в Лаврі рекомендується попереднє бронювання, особливо для груп. Придбайте квитки: середня вартість входу до резиденції у дзвіниці становить близько 150 грн, діти до 6 років проходять безкоштовно. Можливі комбіновані квитки «Резиденція + вистава». Приходьте заздалегідь, аби уникнути черг — у період зимових свят зазвичай багато відвідувачів.

Для кого підходить

Резиденція розрахована на дітей віком від 3 років, але буде цікаво всім, хто хоче поринути у святковий настрій. Родини можуть провести кілька годин у теплій атмосфері різдвяної казки, зробити фото з Миколаєм, виготовити сувеніри та отримати приємні емоції.

