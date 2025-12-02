У 2025 році в Києві традиційно відкривається кілька локацій Резиденції Святого Миколая. Родини з дітьми зможуть поринути у святкову атмосферу, зустрітися з Миколаєм, сфотографуватися в тематичних декораціях та взяти участь у різдвяних майстер-класах. Цього сезону резиденції працюватимуть у двох основних місцях — у Мамаєвій Слободі та у Великій лаврській дзвіниці Києво-Печерської лаври, повідомляє Преса України.
Де розташовано резиденції
Мамаєва Слобода (вулиця Михайла Донця, 2)— головна святкова локація у 2025 році. Тут організовано казкові інсталяції, тематичні оселі, фотозони, зустрічі з Миколаєм та дитячі програми.
Києво-Печерська лавра, Велика лаврська дзвіниця (вулиця Лаврська, 9) — ще одна офіційна резиденція, де діти можуть поспілкуватися зі Святим Миколаєм, взяти участь у майстер-класах та переглянути святкові вистави. У випадку повітряної тривоги дзвіниця працює як укриття, тому відвідування є безпечним.
Графік роботи 2025
- Мамаєва Слобода: з 22 листопада 2025 року до 6 січня 2026 року. Вт – нд: 10:00 – 18:00, понеділок – вихідний.
- Лавра (вихідні для всіх): з 29 листопада до 14 грудня, щосуботи та неділі з 11:00 до 16:00.
- Лавра (для груп за записом): з 29 листопада до 25 грудня — щодня за попереднім бронюванням.
Що чекає на відвідувачів
- особиста зустріч зі Святим Миколаєм;
- можливість передати лист із побажаннями;
- святкові фотозони та казкові декорації;
- майстер-класи для дітей;
- тематичні вистави та інтерактивні програми;
- прогулянки територією Слободи у святковому оформленні.
Як потрапити на резиденцію
- Оберіть локацію — Мамаєва Слобода або Києво-Печерська лавра.
- Перевірте графік роботи та оберіть зручний день.
- Для візиту до резиденції в Лаврі рекомендується попереднє бронювання, особливо для груп.
- Придбайте квитки: середня вартість входу до резиденції у дзвіниці становить близько 150 грн, діти до 6 років проходять безкоштовно. Можливі комбіновані квитки «Резиденція + вистава».
- Приходьте заздалегідь, аби уникнути черг — у період зимових свят зазвичай багато відвідувачів.
Для кого підходить
Резиденція розрахована на дітей віком від 3 років, але буде цікаво всім, хто хоче поринути у святковий настрій. Родини можуть провести кілька годин у теплій атмосфері різдвяної казки, зробити фото з Миколаєм, виготовити сувеніри та отримати приємні емоції.
Раніше ми розповідали, що подарувати дитині на зимові свята.