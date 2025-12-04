Close Menu
Четвер, 4 Грудня

Безкоштовний “Чарівний Експрес” в Києві та Львові: коли і де можна покататися на святковому ретро-поїзді

"Укрзалізниця" анонсувала запуск традиційних святкових ретро-поїздів на паровозній тязі до Дня святого Миколая.
Дяченко Олена
“Укрзалізниця” анонсувала запуск традиційних святкових ретро-поїздів на паровозній тязі до Дня святого Миколая. “Чарівний Експрес” вирушатиме в рейси 5, 6 та 7 грудня в Києві та Львові, даруючи можливість поринути у святкову атмосферу.

Як повідомляє Преса України з посиланням на РБК-Україна, на борту поїздів цього року будуть діти з прифронтових регіонів України, а також діти залізничників, зокрема тих, хто постраждав або загинув під час війни, або мобілізованих.

Хто може безкоштовно поїхати на “Чарівному Експресі”

“Укрзалізниця” запрошує родини з прифронтових та постраждалих від війни областей України, зокрема з Харківської, Сумської, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Вони можуть безкоштовно долучитись до святкової поїздки в Київ або Львів у рамках програми “3000 км Україною”, а також отримати безкоштовні квитки на “Чарівний Експрес”.

Щоб скористатися цією можливістю, необхідно:

  • Активувати програму “3000 км Україною” в мобільному застосунку УЗ;
  • Придбати за бонусні кілометри квитки на рейси до Києва чи Львова на 4-7 грудня для себе та дітей;
  • Зареєструватися за вказаним посиланням;
  • Дочекатись підтвердження від Укрзалізниці (кількість місць обмежена).

Розклад рейсів та деталі подорожі

Паровози вирушатимуть зі станцій Київ-Пасажирський та Львів-Головний за наступним графіком:

  • 5 грудня — о 14:00 та 17:00;
  • 6 грудня — о 10:00 та 13:00;
  • 7 грудня — о 10:00 та 13:00.

Подорож триватиме близько двох годин і проходитиме в межах міста з однією зупинкою. Для пасажирів будуть спеціально оформлені дитячі вагони, адаптовані для малечі з 0 років.

“Укрзалізниця” радить приходити на вокзал за 30 хвилин до відправлення, щоб встигнути зробити святкові фото та долучитись до розважальної програми. У разі повітряної тривоги всі заходи будуть перенесені в безпечні укриття, а поїзди курсуватимуть за графіком.

Також ми розповідали, як і де працюватимуть резиденції Святого Миколая у Києві та Львові.

