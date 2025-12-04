У Львові стартувала серія святкових програм «Резиденції Святого Миколая», які дарують дітям і дорослим можливість поринути у казкову атмосферу перед святами. Міські локації запрошують відвідувачів на різноманітні заходи, включаючи зустрічі зі Святим Миколаєм, святкові вистави, майстер-класи та фотозони, пише Преса України.

Популярні локації резиденцій Святого Миколая у Львові 2025

Патріарший дім

Адреса: проспект Івана Павла ІІ, 35б

Графік роботи: з 29 листопада по 13 грудня 2025 року, щоденно з 10:00 до 18:00.

Ціна: 500 грн (дитина + 1 дорослий).

Під час відвідування Патріаршого дому діти та дорослі можуть насолодитися святковою атмосферою та отримати подарунок від Святого Миколая.

LEOLAND

Адреса: вулиця Мельника, 18

Графік роботи: 1–10 грудня 2025 року; будні — 16:30, 18:00; вихідні — 12:00, 15:00, 18:00.

Ціна: 600 грн за 1 дитину. Для груп від 20 дітей — 500 грн з дитини. Для дорослих — вхід безкоштовний при супроводі дитини.

В LEOLAND організовано низку святкових програм, де діти зможуть не лише зустріти Святого Миколая, а й взяти участь у захопливих активностях.

Dragon Park

Адреса: вулиця Стрийська, 202 (3-й поверх)

Графік роботи: 1–9 грудня 2025 року (вистави за попередньою реєстрацією).

Ціна: 600 грн за дитину при індивідуальному відвідуванні, 500 грн при груповому відвідуванні (10+ дітей).

Тут можна взяти участь у творчих майстер-класах та інтерактивних виставах для дітей.

Львівський океанаріум

Адреса: проспект Шевченка, 8

Графік роботи: з 20 листопада по 7 грудня 2025 року, денні години за розкладом організаторів.

Ціна: Залежить від програми та обраних активностей.

Для відвідувачів океанаріуму підготовлені святкові програми із зустріччю зі Святим Миколаєм та подарунками.

Що отримують відвідувачі?

Квиток до Резиденції Святого Миколая відкриває багато можливостей для святкового відпочинку:

Спілкування з Святим Миколаєм та отримання подарунків.

Участь у святкових виставах і майстер-класах.

Фото в тематичних фотозонах.

Атмосфера свята з веселощами, солодощами та творчими активностями для дітей.

Ці локації пропонують різноманітні формати святкових заходів, що підходять для всієї родини. Вартість квитків може варіюватися залежно від локації та обраної програми, тому варто заздалегідь перевірити актуальну інформацію на сайтах організаторів або через реєстрацію.

Не пропустіть можливість створити незабутні спогади цієї зими разом з Резиденцією Святого Миколая у Львові!

Раніше ми також розповідали, де і як працюватиме Резиденція Святого Миколая в Києві 2025.