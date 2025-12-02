Компанія Airbus розпочала масове відкликання понад шести тисяч літаків A320 через виявлений дефект у системі управління польотом, який уже спричинив перенесення рейсів по всьому світу. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Reuters.

Збій пов’язаний із впливом сонячної радіації, що здатна порушувати критично важливі дані, відповідальні за безпечне управління повітряним судном. Виробник повідомив авіакомпаніям, що експлуатація літаків без усунення несправності може становити ризик, тому повітряні судна не повинні виконувати наступний політ, доки проблема не буде ліквідована.

Технічні інженери Airbus встановили, що причина полягає у програмному забезпеченні нового покоління, яке в окремих випадках неправильно обробляє сигнали під впливом радіації. У зв’язку з цим виробник дав обов’язкове розпорядження повернути ПЗ до попередньої, стабільної версії.

Через масштабність проблеми та необхідність перевірки кожного літака окремо авіакомпанії по всьому світу вже стикаються із затримками та перенесеннями рейсів. Частина перевізників змушена тимчасово виводити з експлуатації десятки бортів, що впливає на розклад і збільшує навантаження на інші моделі літаків у флоті. Водночас компанії наголошують, що виконують вимоги виробника максимально оперативно, адже питання стосується безпеки польотів, яка є абсолютним пріоритетом галузі.

Попередні оцінки свідчать, що процедура відкату програмного забезпечення є технічно нескладною, однак займає час через обов’язкові перевірки й тестування після оновлення. Авіаційні регулятори різних країн уже координують дії з авіакомпаніями, щоб мінімізувати вплив інциденту на пасажирів, але визнають, що затримки залишатимуться неминучими протягом найближчих днів.

Представники Airbus заявили, що дефект не призвів до надзвичайних ситуацій у повітрі, адже більшість систем мають багаторівневий захист, здатний компенсувати тимчасові збої. Однак виробник ухвалив рішення діяти на випередження, щоб не допустити потенційних ризиків, адже саме сімейство A320 є найпоширенішим у світі вузькофюзеляжним літаком і щодня здійснює тисячі рейсів.

Фахівці компанії проводять додатковий аудит усіх систем, щоб упевнитися, що оновлена версія ПЗ не має аналогічних уразливостей. У галузі очікують, що після завершення всіх ремонтних процедур та тестів літаки зможуть повернутися до роботи без обмежень. Авіакомпанії просять пасажирів із розумінням ставитися до можливих затримок і рекомендують завчасно перевіряти статус своїх рейсів перед поїздкою в аеропорт.

