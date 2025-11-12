Авіакомпанія Wizz Air знову презентувала вигідну пропозицію для мандрівників — безлімітний проїзний по Європі. Тепер за €500 можна літати без обмежень на понад 800 напрямках в 50 країнах, що робить подорожі доступними та зручними для любителів мандрівок. Про це повідомляє Преса України з посиланням на сайт компанії.

Умови використання безлімітного проїзного

Придбати проїзний можна за фіксовану суму в €500, і він дозволяє здійснювати необмежену кількість перельотів. Однак є деякі додаткові умови. Кожен переліт вимагає доплати близько €10, що є додатковою платою за послугу, але важливо, що вартість уже включає ручну поклажу. Це значно спрощує процес подорожей, оскільки не потрібно додатково платити за багаж.

Більше 50 країн та 800 напрямків

З новим проїзним пасажири можуть подорожувати в 50 країнах Європи, що охоплюють понад 800 напрямків. Це дає мандрівникам велику свободу вибору та можливість подорожувати по всьому континенту без необхідності постійно купувати нові квитки.

Нове правило для власників проїзного

Цього року з’явилося нове правило: якщо власник безлімітного проїзного тричі не з’явиться на заброньований рейс, його проїзний буде анульовано. Це рішення покликане зменшити кількість «неявок» та забезпечити більш ефективне використання ресурсів авіакомпанії.

Безлімітний проїзний від Wizz Air — це чудова можливість для частих мандрівників, які хочуть економити на перельотах по Європі. Він дає змогу подорожувати без обмежень, а доплата за кожен переліт на рівні €10 робить пропозицію дуже вигідною. Проте варто пам’ятати про нове правило анулювання проїзного, якщо пасажир тричі не з’являється на рейс.

