26 листопада 2025 року у Львові буде застосовано графік відключень електроенергії через підвищене навантаження на енергосистему. Відключення будуть проходити за чергами та за певними групами, що дозволить ефективно розподіляти електрику серед споживачів. Мешканці Львова повинні бути готові до можливих перебоїв у подачі електроенергії протягом дня. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Суспільне.

Графік відключень світла на 26 листопада

Згідно з актуальними даними, графік відключень світла у Львові на 26 листопада виглядатиме наступним чином:

Група 1.1: електроенергія є

електроенергія є Група 1.2: 14:00–17:30

14:00–17:30 Група 2.1: 10:30–14:00

10:30–14:00 Група 2.2: 08:00–10:30

08:00–10:30 Група 3.1: 17:30–21:00

17:30–21:00 Група 3.2: 17:30–20:00

17:30–20:00 Група 4.1: 10:30–14:00

10:30–14:00 Група 4.2: електроенергія є

електроенергія є Група 5.1: 08:00–10:30

08:00–10:30 Група 5.2: 14:00–17:30

14:00–17:30 Група 6.1: 15:00–18:00

15:00–18:00 Група 6.2: 21:00–24:00

Як підготуватися до відключень світла?

Оскільки графік відключень світла може змінюватися, мешканці Львова повинні бути готовими до перебоїв у подачі електроенергії. Рекомендується:

Перевіряти інформацію: Регулярно перевіряти актуальний графік відключень через офіційні канали (сайт енергопостачальника, місцеві новини). Забезпечити наявність запасу енергії: Якщо у вашому домі є електричні пристрої, які потрібні протягом дня, подумайте про альтернативні джерела енергії (наприклад, акумулятори, генератори). Зберігати воду та їжу: Під час відключень електроенергії можуть виникнути тимчасові труднощі з водопостачанням та іншими послугами, тому важливо мати запаси води та продуктів.

Вплив на техніку

Важливо врахувати, що відключення електроенергії можуть вплинути на роботу побутової техніки та електронних пристроїв. У разі відсутності світла можуть бути порушення в роботі комп’ютерів, побутових приладів, а також можливі перебої з інтернет-зв’язком.

Рекомендації для споживачів

Підготовка до можливих відключень включає також збереження електронних пристроїв, таких як мобільні телефони, планшети та інші гаджети, під час активних відключень. Рекомендується використовувати безперебійні джерела живлення для важливих електронних пристроїв.

