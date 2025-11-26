Close Menu
Середа, 26 Листопада

Коли в Полтаві не буде світла сьогодні, 26 листопада: графік відключень по чергах

26 листопада 2025 року в Полтаві продовжуватимуть застосувати графіка погодинних відключень світла (ГПВ).
Дяченко Олена  Регионы
Коли в Полтаві не буде світла сьогодні, 26 листопада: графік відключень по чергах

26 листопада 2025 року в Полтаві продовжуватимуть застосувати графіка погодинних відключень світла (ГПВ). Враховуючи складну енергетичну ситуацію, відключення будуть здійснюватися кілька разів протягом доби за чітким графіком для кожної черги. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Enegry-UA.

Графік відключень світла в Полтаві на 26 листопада

Графік відключень буде включати кілька черг, причому кожна черга поділяється на два підчерги. Для зручності мешканці Полтави зможуть дізнаватися, в який саме час очікуються відключення, і планувати свою діяльність відповідно.

  • 1 черга, 1 підчерга: 04:00–05:30, 10:00–13:00, 16:00–19:00, 22:00–00:00
  • 1 черга, 2 підчерга: 04:30–07:00, 10:30–13:30, 16:30–19:30, 22:30–00:00
  • 2 черга, 1 підчерга: 05:00–07:30, 11:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–00:00
  • 2 черга, 2 підчерга: 06:00–08:00, 11:30–14:30, 17:30–20:30, 23:30–00:00
  • 3 черга, 1 підчерга: 00:00–00:30, 06:00–08:30, 12:00–15:00, 18:00–20:30
  • 3 черга, 2 підчерга: 00:00–01:00, 06:30–09:00, 12:30–15:30, 18:30–20:30
  • 4 черга, 1 підчерга: 00:00–02:30, 07:00–09:30, 13:00–16:00, 19:00–21:00
  • 4 черга, 2 підчерга: 00:30–03:00, 07:30–10:00, 13:30–16:30, 19:30–21:30
  • 5 черга, 1 підчерга: 02:00–03:30, 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00
  • 5 черга, 2 підчерга: 02:30–04:00, 08:30–11:30, 14:30–17:30, 20:30–22:30
  • 6 черга, 1 підчерга: 03:00–04:30, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00
  • 6 черга, 2 підчерга: 03:30–05:00, 09:30–12:30, 15:30–18:30, 21:30–23:30

Як перевіряти актуальний графік

У зв’язку з можливими змінами, рекомендовано кожного дня перевіряти офіційні джерела щодо актуального графіка відключень світла, адже ситуація може швидко змінюватися.

Полтаваобленерго надає можливість отримувати найактуальнішу інформацію про відключення через їхній сайт або мобільні додатки. Також можна звертатися до місцевих новинних сайтів та соціальних мереж для оперативного оновлення інформації.

Зважаючи на складну ситуацію в енергетичному секторі, важливо бути готовими до можливих відключень світла протягом дня. Завдяки чіткому графіку відключень мешканці Полтави можуть заздалегідь планувати свої справи, забезпечити себе необхідними засобами для комфортного перебування в темряві та зменшити незручності від відключень.

Раніше ми повідомляли, що в Україні стартувала програма «Тепла зима».

