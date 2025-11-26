26-27 листопада 2025 року очікується підвищена геомагнітна активність, що може призвести до магнітних бур. Вони можуть мати вплив як на здоров’я людей, так і на роботу техніки. Особливо важливо бути уважним метеозалежним людям та тим, хто має хронічні захворювання.

Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає, які дні можуть бути небезпечними, хто перебуває в зоні ризику та що можна зробити, щоб мінімізувати вплив магнітних бур.

Прогноз магнітних бур на 26-27 листопада

Магнітні бурі можуть мати різноманітні наслідки, від впливу на електронні пристрої до фізичного дискомфорту. За прогнозами:

26 листопада (середа) — магнітна буря червоного рівня G1 (Кр 5-6).

— магнітна буря червоного рівня G1 (Кр 5-6). 27 листопада (четвер) — магнітна буря червоного рівня G1 (Кр 5-6).

Що таке магнітна буря та як вона виникає?

Геомагнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, яке викликається потоком заряджених частинок від Сонця (наприклад, викидом корональної маси). Коли цей потік досягає Землі, її магнітосфера “хитається”, що викликає збурення, які ми і називаємо магнітними бурями.

Інтенсивність таких бур вимірюють за шкалою Kp:

Kp 3-4 — помірна активність, може спричиняти незначний дискомфорт.

— помірна активність, може спричиняти незначний дискомфорт. Kp 5-7 і вище — сильні збурення, які можуть вплинути на техніку та самопочуття людей.

Як це впливає на техніку?

Магнітні бурі можуть мати вплив на роботу техніки, зокрема:

Супутникові системи та GPS — можуть виникати перебої в роботі навігаційних систем, що призведе до неточних даних або збоїв.

— можуть виникати перебої в роботі навігаційних систем, що призведе до неточних даних або збоїв. Зв’язок — можливі проблеми з радіо- та іншими комунікаційними лініями, збої в передачі сигналу.

— можливі проблеми з радіо- та іншими комунікаційними лініями, збої в передачі сигналу. Енергомережі — можливі коливання напруги, особливо в чутливих електросистемах або під час пікових навантажень.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Навіть незначна магнітна буря може викликати у людей різноманітні симптоми, серед яких:

головний біль;

мігрень;

запаморочення;

втома та сонливість;

дратівливість і перепади настрою;

зниження концентрації та уваги;

відчуття загальної слабкості та втоми;

загострення хронічних захворювань.

Ці симптоми особливо часто спостерігаються у метеозалежних осіб, для яких зміни геомагнітного фону можуть стати стресом для організму.

Хто перебуває в групі ризику?

До найбільш чутливих до магнітних бур відносяться:

люди з серцево-судинними захворюваннями;

пацієнти з гіпертонією;

метеочутливі та метеозалежні особи;

люди похилого віку;

люди з хронічними неврологічними або ендокринними захворюваннями.

Як підготуватися і знизити вплив магнітних бур?

Щоб знизити вплив магнітних бур на своє самопочуття, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Здоровий спосіб життя — забезпечте собі достатній сон, харчуйтеся збалансовано, уникайте стресу.

— забезпечте собі достатній сон, харчуйтеся збалансовано, уникайте стресу. Прогулянки на свіжому повітрі — це допоможе стабілізувати самопочуття.

— це допоможе стабілізувати самопочуття. Фізична активність — регулярні вправи і активність на свіжому повітрі допомагають підтримувати тонус і зміцнюють організм.

— регулярні вправи і активність на свіжому повітрі допомагають підтримувати тонус і зміцнюють організм. Гідратація та відпочинок — пийте достатньо води і відпочивайте, намагаючись не перевантажуватися фізично чи емоційно.

— пийте достатньо води і відпочивайте, намагаючись не перевантажуватися фізично чи емоційно. Людям з хронічними захворюваннями варто строго дотримуватись режиму прийому ліків і мати запас необхідних препаратів.

варто строго дотримуватись режиму прийому ліків і мати запас необхідних препаратів. Слідкуйте за прогнозами — регулярно перевіряйте прогнози щодо геомагнітної активності та попередження від вчених.

Зміни в геомагнітному полі Землі можуть мати значний вплив на наше самопочуття, тому важливо бути готовими і обізнаними.

Раніше ми розповідали, як циркадні ритми впливають на здоров’я і чому важливо спати вночі.