26-27 листопада 2025 року очікується підвищена геомагнітна активність, що може призвести до магнітних бур. Вони можуть мати вплив як на здоров’я людей, так і на роботу техніки. Особливо важливо бути уважним метеозалежним людям та тим, хто має хронічні захворювання.
Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає, які дні можуть бути небезпечними, хто перебуває в зоні ризику та що можна зробити, щоб мінімізувати вплив магнітних бур.
Прогноз магнітних бур на 26-27 листопада
Магнітні бурі можуть мати різноманітні наслідки, від впливу на електронні пристрої до фізичного дискомфорту. За прогнозами:
- 26 листопада (середа) — магнітна буря червоного рівня G1 (Кр 5-6).
- 27 листопада (четвер) — магнітна буря червоного рівня G1 (Кр 5-6).
Що таке магнітна буря та як вона виникає?
Геомагнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, яке викликається потоком заряджених частинок від Сонця (наприклад, викидом корональної маси). Коли цей потік досягає Землі, її магнітосфера “хитається”, що викликає збурення, які ми і називаємо магнітними бурями.
Інтенсивність таких бур вимірюють за шкалою Kp:
- Kp 3-4 — помірна активність, може спричиняти незначний дискомфорт.
- Kp 5-7 і вище — сильні збурення, які можуть вплинути на техніку та самопочуття людей.
Як це впливає на техніку?
Магнітні бурі можуть мати вплив на роботу техніки, зокрема:
- Супутникові системи та GPS — можуть виникати перебої в роботі навігаційних систем, що призведе до неточних даних або збоїв.
- Зв’язок — можливі проблеми з радіо- та іншими комунікаційними лініями, збої в передачі сигналу.
- Енергомережі — можливі коливання напруги, особливо в чутливих електросистемах або під час пікових навантажень.
Як магнітні бурі впливають на людей?
Навіть незначна магнітна буря може викликати у людей різноманітні симптоми, серед яких:
- головний біль;
- мігрень;
- запаморочення;
- втома та сонливість;
- дратівливість і перепади настрою;
- зниження концентрації та уваги;
- відчуття загальної слабкості та втоми;
- загострення хронічних захворювань.
Ці симптоми особливо часто спостерігаються у метеозалежних осіб, для яких зміни геомагнітного фону можуть стати стресом для організму.
Хто перебуває в групі ризику?
До найбільш чутливих до магнітних бур відносяться:
- люди з серцево-судинними захворюваннями;
- пацієнти з гіпертонією;
- метеочутливі та метеозалежні особи;
- люди похилого віку;
- люди з хронічними неврологічними або ендокринними захворюваннями.
Як підготуватися і знизити вплив магнітних бур?
Щоб знизити вплив магнітних бур на своє самопочуття, дотримуйтесь наступних рекомендацій:
- Здоровий спосіб життя — забезпечте собі достатній сон, харчуйтеся збалансовано, уникайте стресу.
- Прогулянки на свіжому повітрі — це допоможе стабілізувати самопочуття.
- Фізична активність — регулярні вправи і активність на свіжому повітрі допомагають підтримувати тонус і зміцнюють організм.
- Гідратація та відпочинок — пийте достатньо води і відпочивайте, намагаючись не перевантажуватися фізично чи емоційно.
- Людям з хронічними захворюваннями варто строго дотримуватись режиму прийому ліків і мати запас необхідних препаратів.
- Слідкуйте за прогнозами — регулярно перевіряйте прогнози щодо геомагнітної активності та попередження від вчених.
Зміни в геомагнітному полі Землі можуть мати значний вплив на наше самопочуття, тому важливо бути готовими і обізнаними.
