26 Листопада

Магнітні бурі 26-27 листопада: вплив на людей та техніку та як підготуватися

26-27 листопада 2025 року очікується підвищена геомагнітна активність, що може призвести до магнітних бур.
Дяченко Олена  Здоров'я Коментарів немає3 хвилин читання
26-27 листопада 2025 року очікується підвищена геомагнітна активність, що може призвести до магнітних бур. Вони можуть мати вплив як на здоров’я людей, так і на роботу техніки. Особливо важливо бути уважним метеозалежним людям та тим, хто має хронічні захворювання.

Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає, які дні можуть бути небезпечними, хто перебуває в зоні ризику та що можна зробити, щоб мінімізувати вплив магнітних бур.

Прогноз магнітних бур на 26-27 листопада

Магнітні бурі можуть мати різноманітні наслідки, від впливу на електронні пристрої до фізичного дискомфорту. За прогнозами:

  • 26 листопада (середа) — магнітна буря червоного рівня G1 (Кр 5-6).
  • 27 листопада (четвер) — магнітна буря червоного рівня G1 (Кр 5-6).

Що таке магнітна буря та як вона виникає?

Геомагнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, яке викликається потоком заряджених частинок від Сонця (наприклад, викидом корональної маси). Коли цей потік досягає Землі, її магнітосфера “хитається”, що викликає збурення, які ми і називаємо магнітними бурями.

Інтенсивність таких бур вимірюють за шкалою Kp:

  • Kp 3-4 — помірна активність, може спричиняти незначний дискомфорт.
  • Kp 5-7 і вище — сильні збурення, які можуть вплинути на техніку та самопочуття людей.

Як це впливає на техніку?

Магнітні бурі можуть мати вплив на роботу техніки, зокрема:

  • Супутникові системи та GPS — можуть виникати перебої в роботі навігаційних систем, що призведе до неточних даних або збоїв.
  • Зв’язок — можливі проблеми з радіо- та іншими комунікаційними лініями, збої в передачі сигналу.
  • Енергомережі — можливі коливання напруги, особливо в чутливих електросистемах або під час пікових навантажень.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Навіть незначна магнітна буря може викликати у людей різноманітні симптоми, серед яких:

  • головний біль;
  • мігрень;
  • запаморочення;
  • втома та сонливість;
  • дратівливість і перепади настрою;
  • зниження концентрації та уваги;
  • відчуття загальної слабкості та втоми;
  • загострення хронічних захворювань.

Ці симптоми особливо часто спостерігаються у метеозалежних осіб, для яких зміни геомагнітного фону можуть стати стресом для організму.

Хто перебуває в групі ризику?

До найбільш чутливих до магнітних бур відносяться:

  • люди з серцево-судинними захворюваннями;
  • пацієнти з гіпертонією;
  • метеочутливі та метеозалежні особи;
  • люди похилого віку;
  • люди з хронічними неврологічними або ендокринними захворюваннями.

Як підготуватися і знизити вплив магнітних бур?

Щоб знизити вплив магнітних бур на своє самопочуття, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

  • Здоровий спосіб життя — забезпечте собі достатній сон, харчуйтеся збалансовано, уникайте стресу.
  • Прогулянки на свіжому повітрі — це допоможе стабілізувати самопочуття.
  • Фізична активність — регулярні вправи і активність на свіжому повітрі допомагають підтримувати тонус і зміцнюють організм.
  • Гідратація та відпочинок — пийте достатньо води і відпочивайте, намагаючись не перевантажуватися фізично чи емоційно.
  • Людям з хронічними захворюваннями варто строго дотримуватись режиму прийому ліків і мати запас необхідних препаратів.
  • Слідкуйте за прогнозами — регулярно перевіряйте прогнози щодо геомагнітної активності та попередження від вчених.

Зміни в геомагнітному полі Землі можуть мати значний вплив на наше самопочуття, тому важливо бути готовими і обізнаними.

Раніше ми розповідали, як циркадні ритми впливають на здоров’я і чому важливо спати вночі.

