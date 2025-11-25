Наш організм підпорядковується внутрішнім біологічним годинникам, які контролюють добові зміни фізіологічних процесів, поведінки та рівня гормонів. Ці цикли повторюються кожні 24 години і називаються циркадними ритмами. Вони визначають, коли ми відчуваємо сонливість, коли маємо більше енергії, як змінюється температура тіла, артеріальний тиск і навіть швидкість реакцій. Чому краще спати вночі, ніж в день, пояснює Преса України з посиланням на Центр громадського здоров’я в Україні.
Чому спати вночі важливіше, ніж вдень?
Лікар-невролог, доктор медичних наук, заслужений лікар України та експерт Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні, Юрій Фломін, пояснює, що організм працює найкраще, коли ми дотримуємося природного ритму — активні вдень, а спимо вночі. Це найбільш фізіологічно правильний і здоровий режим для людини. Водночас денний сон та нічна активність є неприродними для організму, що може призвести до негативних наслідків, таких як погіршення концентрації, порушення обміну речовин, підвищення ризику серцево-судинних захворювань і розладів сну.
Добовий ритм організму: що відбувається протягом дня?
- 2:00 — найглибша фаза сну, коли організм максимально відновлюється.
- 4:30 — температура тіла мінімальна, організм охолоджується.
- 6:00 — ранковий стрибок артеріального тиску, організм готується до пробудження.
- 7:30 — припиняється вироблення мелатоніну, гормону сну.
- 10:00 — період найвищої розумової активності, коли мозок працює найефективніше.
- 14:30 — найкраща координація рухів і швидкість реакцій, оптимальний час для концентрації та керування транспортом.
- 17:00-18:00 — пік фізичної витривалості, сили м’язів і стійкості серцево-судинної системи, найкращий час для тренувань.
- 18:30-19:00 — підвищується температура тіла і артеріальний тиск.
- 21:00 — починається вироблення мелатоніну, організм переходить у режим відпочинку.
Тривалість сну та її вплив на здоров’я
Оптимальна тривалість сну для більшості людей становить 7-8 годин на добу. Якщо людина регулярно спить менше 6 годин або понад 9 годин, це може негативно впливати на тривалість життя і загальний стан здоров’я. Як зазначає невролог, дотримання природного ритму сну є важливим для підтримки фізичного і психологічного благополуччя.
