Наш організм підпорядковується внутрішнім біологічним годинникам, які контролюють добові зміни фізіологічних процесів, поведінки та рівня гормонів. Ці цикли повторюються кожні 24 години і називаються циркадними ритмами. Вони визначають, коли ми відчуваємо сонливість, коли маємо більше енергії, як змінюється температура тіла, артеріальний тиск і навіть швидкість реакцій. Чому краще спати вночі, ніж в день, пояснює Преса України з посиланням на Центр громадського здоров’я в Україні.

Чому спати вночі важливіше, ніж вдень?

Лікар-невролог, доктор медичних наук, заслужений лікар України та експерт Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні, Юрій Фломін, пояснює, що організм працює найкраще, коли ми дотримуємося природного ритму — активні вдень, а спимо вночі. Це найбільш фізіологічно правильний і здоровий режим для людини. Водночас денний сон та нічна активність є неприродними для організму, що може призвести до негативних наслідків, таких як погіршення концентрації, порушення обміну речовин, підвищення ризику серцево-судинних захворювань і розладів сну.

Добовий ритм організму: що відбувається протягом дня?

2:00 — найглибша фаза сну, коли організм максимально відновлюється. 4:30 — температура тіла мінімальна, організм охолоджується. 6:00 — ранковий стрибок артеріального тиску, організм готується до пробудження. 7:30 — припиняється вироблення мелатоніну, гормону сну. 10:00 — період найвищої розумової активності, коли мозок працює найефективніше. 14:30 — найкраща координація рухів і швидкість реакцій, оптимальний час для концентрації та керування транспортом. 17:00-18:00 — пік фізичної витривалості, сили м’язів і стійкості серцево-судинної системи, найкращий час для тренувань. 18:30-19:00 — підвищується температура тіла і артеріальний тиск. 21:00 — починається вироблення мелатоніну, організм переходить у режим відпочинку.

Тривалість сну та її вплив на здоров’я

Оптимальна тривалість сну для більшості людей становить 7-8 годин на добу. Якщо людина регулярно спить менше 6 годин або понад 9 годин, це може негативно впливати на тривалість життя і загальний стан здоров’я. Як зазначає невролог, дотримання природного ритму сну є важливим для підтримки фізичного і психологічного благополуччя.

