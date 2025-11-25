Close Menu
Вівторок, 25 Листопада

Як циркадні ритми впливають на здоров’я і чому важливо спати вночі

Наш організм підпорядковується внутрішнім біологічним годинникам.
Дяченко Олена  Здоров'я Коментарів немає2 хвилин читання

Наш організм підпорядковується внутрішнім біологічним годинникам, які контролюють добові зміни фізіологічних процесів, поведінки та рівня гормонів. Ці цикли повторюються кожні 24 години і називаються циркадними ритмами. Вони визначають, коли ми відчуваємо сонливість, коли маємо більше енергії, як змінюється температура тіла, артеріальний тиск і навіть швидкість реакцій. Чому краще спати вночі, ніж в день, пояснює Преса України з посиланням на Центр громадського здоров’я в Україні.

Чому спати вночі важливіше, ніж вдень?

Лікар-невролог, доктор медичних наук, заслужений лікар України та експерт Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні, Юрій Фломін, пояснює, що організм працює найкраще, коли ми дотримуємося природного ритму — активні вдень, а спимо вночі. Це найбільш фізіологічно правильний і здоровий режим для людини. Водночас денний сон та нічна активність є неприродними для організму, що може призвести до негативних наслідків, таких як погіршення концентрації, порушення обміну речовин, підвищення ризику серцево-судинних захворювань і розладів сну.

Добовий ритм організму: що відбувається протягом дня?

  1. 2:00 — найглибша фаза сну, коли організм максимально відновлюється.
  2. 4:30 — температура тіла мінімальна, організм охолоджується.
  3. 6:00 — ранковий стрибок артеріального тиску, організм готується до пробудження.
  4. 7:30 — припиняється вироблення мелатоніну, гормону сну.
  5. 10:00 — період найвищої розумової активності, коли мозок працює найефективніше.
  6. 14:30 — найкраща координація рухів і швидкість реакцій, оптимальний час для концентрації та керування транспортом.
  7. 17:00-18:00 — пік фізичної витривалості, сили м’язів і стійкості серцево-судинної системи, найкращий час для тренувань.
  8. 18:30-19:00 — підвищується температура тіла і артеріальний тиск.
  9. 21:00 — починається вироблення мелатоніну, організм переходить у режим відпочинку.

Тривалість сну та її вплив на здоров’я

Оптимальна тривалість сну для більшості людей становить 7-8 годин на добу. Якщо людина регулярно спить менше 6 годин або понад 9 годин, це може негативно впливати на тривалість життя і загальний стан здоров’я. Як зазначає невролог, дотримання природного ритму сну є важливим для підтримки фізичного і психологічного благополуччя.

