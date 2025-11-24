Після зустрічей у Женеві делегаціям США та України вдалося узгодити більшу частину положень американського мирного плану, а значну частину спірних пунктів – змінити та пом’якшити. За підсумками переговорів обидві сторони говорять про прогрес, хоча найбільш чутливі теми залишилися винесеними на найвищий політичний рівень.

Йдеться про план, який став предметом резонансного обговорення в українських і міжнародних медіа, зокрема через жорсткі вимоги до Києва. Саме навколо нього зараз вибудовується мирний трек між Вашингтоном та Києвом. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ТСН.

Після женевських переговорів державний секретар США Марко Рубіо заявив, що в американський документ буде внесено низку правок. За його словами, ця зустріч стала «найбільш результативною за всі десять місяців роботи» над мирним процесом. Голову Офісу президента України Андрія Єрмака, який очолював українську делегацію, також процитували зі схожою оцінкою – він назвав діалог «дуже продуктивним».

За наявною інформацією, у Женеві сторони змогли погодити більшість норм плану США, а частину проблемних пунктів — скоригувати, наблизивши їх до української позиції.

Серед питань, де вдалося досягти прогресу, – пропонована чисельність Збройних сил України, режим на Запорізькій АЕС, формула обміну полоненими та повернення засуджених.

Натомість пункти, пов’язані з територіями та фіксацією невступу України до НАТО в Конституції, делегації домовилися тимчасово «винести за дужки». Їх мають обговорювати й узгоджувати вже на рівні президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Їхню зустріч розглядають як таку, що може відбутися вже найближчими днями чи тижнями, хоча конкретну дату в Женеві так і не зафіксували.

Опубліковані медіа 28 пунктів, які стали предметом гучних дискусій минулого тижня, насправді є не фінальним варіантом угоди, а робочим документом, переданим українській стороні для опрацювання. Саме цей перелік і був у центрі вчорашніх перемовин у Женеві між українською та американською делегаціями.

Територіальні питання

Найбільш конфліктною частиною «чернетки» мирного плану залишаються територіальні положення – насамперед пункт щодо виходу українських військ із Донецької області.

За словами одного зі співрозмовників, американські військові, які минулого тижня приїздили до Києва, представили власну оцінку ситуації на фронті. На їхню думку, найближчі місяці будуть для України критичними, а в перспективі року існує ризик втрати Донецької області. При цьому звучали попередження, що у разі суттєвого обмеження допомоги це може статися навіть швидше.

У проєкті американського плану передбачено, що частина Донецької області перетворюється на нейтральну демілітаризовану буферну зону під контролем Росії. Водночас окуповані Крим, Луганська та Донецька області де-факто визнаються російськими. Лінію зіткнення у Херсонській та Запорізькій областях пропонується «заморозити».

В обмін на це Кремль, згідно з американською пропозицією, має вивести війська з інших захоплених територій за межами п’яти згаданих регіонів – зокрема із Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Скорочення чисельності ЗСУ

До спірних пунктів початкової версії плану також належать спільний контроль України та Росії над Запорізькою атомною електростанцією та скорочення чисельності Збройних сил України до 600 тисяч військовослужбовців. При цьому в документі немає жодних прямих згадок про російську церкву, російську мову чи обмеження українських озброєнь.

Як розповідають учасники перемовин, питання чисельності армії американська сторона порушувала безпосередньо під час візиту до Києва, фактично запитуючи: якщо не 600 тисяч, то яким має бути реалістичний показник – умовно 800 тисяч чи інша цифра.

Подальший маршрут мирного плану, зі слів джерел, виглядає так: якщо найближчим часом Україні вдасться узгодити зі США фінальний текст, а Вашингтону – скоординувати окремі положення з європейськими партнерами, далі американські перемовники поїдуть з цим пакетом до Росії. І там уже спробують за звичною схемою «батога й пряника» схилити Кремль до прийняття узгоджених умов.

Переговори щодо мирного плану для України

Нагадаємо, 20 листопада США представили мирний план для України, який складався з 28 пунктів. У ньому містилися вимоги щодо виходу українських військ із Донбасу, скорочення армії, відмови від далекобійного озброєння та низки інших безпекових обмежень. Саме навколо цього документа й триває складний та багатоетапний процес переговорів.

