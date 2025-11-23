Цього року головну ялинку України традиційно встановлять на Софійській площі в Києві, щоб створити святкову атмосферу на період новорічних та різдвяних свят. Однак, дата відкриття “центральної” ялинки в столиці цього року зміниться, і це не буде 19 грудня. Чому так сталося, розповідає Преса України з посиланням на РБК-Україна.

За чий кошт облаштують святкову локацію

Згідно з інформацією прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) від 4 листопада 2025 року, облаштування головної ялинки на Софійській площі цього року здійснюється за підтримки приватних меценатів. Це означає, що бюджетні кошти на створення святкової локації витрачені не будуть.

Ініціатором встановлення ялинки та облаштування святкової зони виступило ТОВ “Глобал-Декор”. Компанія бере на себе відповідальність за:

встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій;

організацію ресурсного та фінансового забезпечення святкового заходу.

Коли встановлять головну ялинку в Києві цього року

За рішенням Ради оборони столиці, на Софійській площі цього року встановлять не тільки головну новорічну ялинку, але й невелику ковзанку, а також кілька будиночків для продажу кондитерських виробів та гарячих напоїв. Важливо, що організатори мають дотримуватись обмежень на використання електроенергії та заходів безпеки.

Підготовчі роботи для створення святкової локації вже почалися з листопада, а сама локація традиційно відкриється 6 грудня 2025 року, в День святого Миколая. Це рішення ухвалене відповідно до нових церковних норм.

Чому святкову локацію відкриватимуть не 19 грудня

До 2023 року День святого Миколая в Україні відзначали 19 грудня, згідно з юліанським календарем. Однак з 1 вересня 2023 року Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар, і тому всі нерухомі свята змістилися на 13 днів раніше. Таким чином, святкування Дня святого Миколая перенесли на 6 грудня.

З цієї причини і відкриття головної ялинки у Києві змістилося на цю дату, хоча раніше його планували на 19 грудня.

Що буде з комендантською годиною в Києві на свята

У зв’язку з війною, Рада оборони Києва рекомендувала обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час святкування Різдва Христового та Нового року. КМДА пояснила, що тривалість комендантської години під час зимових свят визначатиме військове командування, залежно від поточної та прогнозованої безпекової ситуації.

Остаточне рішення щодо святкувань

Київська міська адміністрація наголосила, що остаточне рішення щодо формату та концепції новорічних святкувань під час війни ухвалюватиметься з урахуванням рекомендацій сил оборони Києва і забезпечення безпеки громадян.

Цього року святкування будуть проводитися з особливою увагою до безпеки, тому всі зміни в датах та форматах святкових заходів спрямовані на забезпечення спокою та комфорту мешканців столиці.

