29 листопада на київському ВДНГ відкриється одинадцятий сезон проєкту «Зимова країна» — простору, де можна зануритися в атмосферу Різдва та Нового року. Організатори обіцяють поєднати улюблені зимові розваги з новими візуальними рішеннями, аби свято відчувалося з перших кроків на території комплексу. Преса України з посиланням на прес-службу проєкту розповідає більше про те, що чекає на відвідувачів “Зимової країни” цього року.

Акценти для соцмереж: світлові інсталяції, ковзанка й «нескінченний» сніг

Цьогоріч головний наголос зроблено на яскравих фотозонах і світлових декораціях. На центральному вході гостей зустрічатиме масштабна світлова інсталяція та алея сяючих ялинок, що утворюватиме «світловий тунель» — ідеальний для сторіз та рілсів. Далі на відвідувачів чекатимуть аромати глінтвейну, святкові мелодії та головна новорічна ялинка, яка стане центром вечірніх прогулянок.

Ковзанка площею понад 3000 м² претендує на звання найбільшої в Україні. Вона слугуватиме не лише місцем для катання, а й серцем «зимової подорожі»: у центрі встановлять казкову башту з годинником, поряд курсуватиме тематичний новорічний потяг — організатори переконані, що саме він стане одним із найпопулярніших фотомайданчиків сезону.

Зимова країна на ВДНГ

Повернення улюблених локацій та нові простори

Успішний проєкт минулих років — парк світлових інсталяцій Illuminarium — працюватиме на майданчику артпростору «В’ява». Оновлена експозиція обіцяє сотні яскравих кадрів для соцмереж. Нові тематичні зони з’являться й в «Оранжереї чар», де можна буде знімати незвичні відео на фоні інтер’єрних інсталяцій і декоративних композицій.

Класичні атракціони й живий звук

На центральній площі традиційно діятимуть колесо огляду, карусель і низка екстремальніших атракціонів для поціновувачів адреналіну. Різдвяний ярмарок та Тепла алея працюватимуть із живими виступами та святковими музичними сетами, створюючи фонову атмосферу зимового міста. Тут же можна буде скуштувати сезонні напої та смаколики, а також придбати сувеніри.

Зимова країна на ВДНГ

Світ «Шуміленду» та щоденний розклад

До програми під’єднається і «Шуміленд»: казкові декорації з динозаврами та міфічними істотами проведуть гостей крізь арки та світлові доріжки у фантазійний світ. Загалом на території «Зимової країни» щодня з 10:00 до 21:00 працюватиме близько двох десятків тематичних локацій — від сімейних зон до активних розваг для компаній.

Енергетична автономність у разі відключень

Організатори заявляють, що у випадку перебоїв із електрикою всі зони ВДНГ переходити муть на живлення від власних генераторів. Алеї й інсталяції оснащені енергоощадним LED-освітленням, тож навіть за форс-мажорів на території підтримуватимуть стабільне світлове оформлення й безпечні умови для відвідувачів.

Також ми розповідали, як у Польщі традиційно святкують Різдво.