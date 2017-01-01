«Преса України» вітає своїх читачів з Новим Роком! Журналістський колектив «Преса України» вітає своїх читачів з наступаючим Новим Роком! А також…

Ірина Геращенко: закінчується мій важкий і важливий 2016... (ФОТО) В ці святкові новорічні дні моі особливі думки і молитви про заручників і про іх родини. Ми щиро…

30 грудня в цитатах: «...глибокі співчуття 35-ти дипломатам РФ, повернення в Росію - це важке випробування...» «Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» щодо головних…

Новорічні накрутки цін від спекулянтів Якщо майже у всьому світі на новорічні та різдвяні свята існують святкові знижки цін на продукти і…

29 грудня в цитатах: «…деолігархізація за Порошенком - деколомойськохізація економіки…» «Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» щодо головних…