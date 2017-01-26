«Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…
Сьогодні, 26 січня, в Україні та світі відбудеться низка важливих подій. Зокрема, прем’єр-міністр…
Китай розмістив свої міжконтинентальні балістичні ракети DF-4 в провінції Хейлунцзян, від чого…
У колишнього помічника голови Генеральної прокуратури ріната Кузьміна при обшуку знайшли золоту…
Нещодавно українцям було презентовано проект нового за своєю сутністю суспільного телебачення. ПАТ…
Давно хотілося потрапити до коридорів ліцею ім. Богуна. Багато різних історій розповідали про ліцей.…
26 січня 2017, 12:02У Польщі назвали умови для відновлення нормальних відносин з Україною
Заступник голови польського зовнішньополітичного відомства Ян Джеджичак заявив, що майбутнє відносин між Україною та Польщею залежить від того, чи скасує Київ заборону на в'їзд меру Перемишля Роберту Хомі.
Депутат Верховної Ради України Володимир Парасюк розповів, як на Луганщині проходить бізнес між…
Одна з активних прихильниць "русского мира", яка після початку війни на сході півтора року жила в…
Президент США Дональд Трамп заявив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою потрібне для того, щоб…
Політичний журналіст Айдер Муждабаєв на своїй сторінці у соціальних мережах поділився записом про…
Підрозділи інформаційних військ Російської Федерації почали на Луганщині активно залякувати місцевих…
Українському уряду необхідно не припиняти взаємодію з Міжнародним валютним фондом (МВФ). При…
Повернення в Україну низьких температур призвело до збільшення споживання газу. Як результат, його…
Українські ЗМІ повідомляють, що олігарх Ігор Коломойський відмовиться від фінансування ФК «Дніпро».…
У ніч на 26 січня, бойовики «ДНР» обстріляли позиції ЗСУ поблизу населеного пункту Новозванівка. За…
На Донбасі виявили три схованки з гранатометом та мінами (ФОТО) 13:43
Нагородження захисників Донецького аеропорту – «кіборгів» (ФОТО) 13:40
У Дніпрі невідомі розстріляли автомобіль охоронної фірми 13:27
Виплачені для «мертвих душ» з «ЛНР» пенсії СБУ повернула до бюджету 13:13
Держдепартамент США закликав громадян тимчасово відмовитись від поїздок до Туреччини 13:12
Балашов запропонував дозволити українцям керувати транспортними засобами без прав 13:03
У Житомирі на хабарі погорів чиновник облдержадміністрації (ФОТО) 13:00
Екс-депутат Держдуми назвав причини створення військових об'єктів РФ біля України 12:59
Морози дошкулятимуть українцям лише до вихідних – Діденко 12:39
Вибух газу в 17-му районі Відня забрав життя однієї людини 12:37
Через проблеми з лікарнями поранених морпіхів РФ лікують в Ростовській області - ГУР 12:26
У СБУ підтвердили відмову у видачі Церцвадзе Росії – Береза 12:26
У Польщі назвали умови для відновлення нормальних відносин з Україною 12:02
Корчинський розставив пріоритети: спочатку українське ТБ та радіо, потім Крим і Донбас 11:59
За спробу вкрасти у Cargill $70 відповідатимуть Шлапак та Данилюк - журналіст 11:47
У Криму почався другий етап зачистки татар – Муждабаєв 11:45
На Луганщині інформвійська РФ почали лякати жителів наступом ЗСУ 11:39
У Безіменному військові РФ пограбували продуктовий магазин 11:14
Цимбалюк розповів про інтелектуальний і моральний рівень борців з «укрофашизмом» у Москві 11:08
Ляшко закликав посилити кримінальну відповідальність за крадіжки вдвічі 11:02
З 1 січня 2017 року набирає чинності Закон України “Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" щодо працівників…
24 січня 2017, 16:30
Е-декларування - це та "писана торба", з якою носяться ті, хто не розуміє СОЦІАЛЬНИХ КОРЕНІВ вітчизняної корупції. Ця корупція є корупцією кризового типу, що породжується…
21 січня 2017, 15:16
Кабмін дозволив митниці використовувати для розвитку кошти від позапланових надходжень
Усіх таємно затриманих осіб звільнили з харківської секретної в’язниці - Amnesty International
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На українсько-білоруському кордоні запрацювала новітня система радіаційного контролю (ФОТО)
Смартфон не має негативного впливу на організм спортсмена – вчені
Трамп розповів про свої перші враження від життя у Білому домі
«22 Pushup Challenge» на висоті 1022 м: прикордонники Буковини підтримали ветеранів АТО (ВІДЕО)
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