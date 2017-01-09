Може прийти з неочікуваного боку. Наприклад, як у Франції у 1940 році, після поразки у війні з…
Якщо порівняти українську армію, яка існувала три роки тому і її нинішній рівень, то різниця буде…
«Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…
Як відомо - новорічні та різдвяні свята час, коли діти чекають подарунків, а дорослі чекають…
«Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…
Багато українців звикли до того, що курс гривні по відношенню до валют часто знижується, тому багато…
09 січня 2017, 18:59Черговий вибух в квартирі в Сумах вчинили навмисне - Нацполіція
Господар квартири в місті Суми, в якій сьогодні, 9 січня, пролунав потужний вибух, влаштував це навмисно.
Заступник командувача штабом «ДНР» Едуард Басурін заявив, що їхня розвідка зафіксувала прибуття в…
В Одеській області від переохолодження помер військовослужбовець ДПСУ 1995 року народження. Зв'язок з ним…
На окупованій частині Донецької області один з російських офіцерів покарав місцевого бойовика за непослух…
Керівник управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив про…
Народний депутат Сергій Тарута вважає, що бойові дії на сході України можна завершити за 4-5…
Колишній IT-директор «ПриватБанку» Дмитро Дубілет розповів про успішний розвиток нового інтернет…
Четверо п'яних зловмисників влаштували обстріл перехожих з квартири на восьмому поверсі одного з…
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що російські хакери «зламали мозок» президенту…
Консульський відділ посольства США в Москві сьогодні, 9 січня, тимчасово призупинив роботу через…
Бандуристи влаштували різдвяний флешмоб на Центральному залізничному вокзалі у Києві (ВІДЕО) 21:56
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Війну на Донбасі можна завершити за 5 місяців – Тарута 20:56
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Кличко наказав комунальникам до 10 січня очистити Київ від снігу 19:13
Черговий вибух в квартирі в Сумах вчинили навмисне - Нацполіція 18:59
Донецький обласний краєзнавчий музей – найбільше постраждав від війни. Центральний офіс в окупованому Донецьку розбитий Градами. Колекцію розграбовано рашен-терористами. Україні залишилося лише три сільських…
31 грудня 2016, 08:59
Історична довідка: Прокурор СРСР Вишневський увійшов у світову юридичну науку, тому що зумів вигадати клад злочину для найрезультативнішого бойового льотчика другої світової війни Еріха…
30 грудня 2016, 18:48