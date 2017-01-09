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09 січня 2017, 18:59

Черговий вибух в квартирі в Сумах вчинили навмисне - Нацполіція

Господар квартири в місті Суми, в якій сьогодні, 9 січня, пролунав потужний вибух, влаштував це навмисно.

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