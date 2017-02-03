Вступ України до НАТО - чергова «довгострокова морквина» Яких тільки обіцянок не давала нинішня українська влада народу за останні роки. Якщо згадати…

2 лютого в цитатах: «…через ненажерних торгашів українці втратили декілька років безвізових подорожей…» «Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…

Анонси подій, запланованих на 3 лютого, п'ятницю Сьогодні, 3 лютого, в Україні та світі відбудеться низка важливих подій. Зокрема, в Києві…

Як працюють українські колаборанти Народний депутат Нестор Шуфрич на російському ТБ заявив, що українська влада винна в тому, що з…

Європа знову повернула вліво, праві відступають Те, що відбувається з країнами Європи останнім часом можна охарактеризувати просто - люди злякалися…