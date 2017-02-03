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03 лютого 2017, 23:24

Адміністрація Трампа перегляне відносини США з Кубою

Адміністрація президент Дональда Трампа вирішила переглянути політику із Кубою. Про це повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

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