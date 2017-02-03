Яких тільки обіцянок не давала нинішня українська влада народу за останні роки. Якщо згадати…
«Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…
Сьогодні, 3 лютого, в Україні та світі відбудеться низка важливих подій. Зокрема, в Києві…
Народний депутат Нестор Шуфрич на російському ТБ заявив, що українська влада винна в тому, що з…
Те, що відбувається з країнами Європи останнім часом можна охарактеризувати просто - люди злякалися…
У Росії заявили, що на будівництво Керченского мосту потрібні додаткові кошти. У Криму чекають…
03 лютого 2017, 23:24Адміністрація Трампа перегляне відносини США з Кубою
Адміністрація президент Дональда Трампа вирішила переглянути політику із Кубою. Про це повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.
Міністерство оборони РФ розгортає у республіці Адигея, що входить до Південного військового округу, нову…
Російські куратори пригрозили змістити керівників терористичної «ДНР», якщо вони втратять контроль над…
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія офіційно не визнавала «паспорти»…
Народний депутат України від фракції «Народний фронт», координатор полку «Київ-1» Євген Дейдей…
Президент України Петро Порошенко привітав президенту Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана із 25-ю…
У парламенті Естонії пропонують посилити антиросійські санкції у випадку, якщо ескалація на сході…
Представник України в тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Євген Марчук…
Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, які підтверджують обстріли терористами…
Ватажок бандформування «Сомалі» Михайло Толстих, відомий як Гіві, заявив, що дійсно отримав…
Зубко прокоментував можливу зустріч Путіна з Порошенком 00:21
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В «ДНР» оголосили мобілізацію заради «звільнення» Авдіївки – нардеп 22:33
Порошенко привітав Ердогана з річницею дипломатичних відносин 22:04
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Порошенко відреагував на передчасну смерть мера Луцька 21:33
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Спілкувалися з справжніми профі журналістики! Саме тут встановлюються найвищі інформаційні стандарти. ЗМІ, якому вірять люди.Студенти першого і другого курсів Інституту філології і масових комунікацій…
03 лютого 2017, 07:04
Лівобережне об’єднане управління Пенсійного фонду України в м. Києві звертає увагу, що «Звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску»…
02 лютого 2017, 15:47