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Чи потрібна українським платникам податків дорога армія Якщо порівняти українську армію, яка існувала три роки тому і її нинішній рівень, то різниця буде…

8 січня в цитатах: «...українці знаходяться у найпершій шерензі і заглянули в безодню раніше глобальної більшості...» «Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…

Новорічний подарунок для спекулянтів і валютників Як відомо - новорічні та різдвяні свята час, коли діти чекають подарунків, а дорослі чекають…

7 січня в цитатах: «...у Росії все побудовано на брехні - брехня у великому і брехня в дрібницях...» «Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…