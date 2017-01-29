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29 січня 2017, 17:21

Кабакаєв озвучив втрати бойовиків в ході боїв під Авдіївкою

Бійцям антитерористичної операції на Донбасі вдалося дати гідну відсіч проросійським бойовикам під Адіївкою Донецької області.

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