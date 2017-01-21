Ось і вступив в свої повноваження новий 45-й президент США Дональд Трамп. Хоча на церемонію…
«Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…
Однією з найбільш обговорюваних в Мережі тем останнього дня стала інавгурація сорок п'ятого…
Однією з найбільш обговорюваних в Мережі тем останнього дня стало прийняття рішення про припинення…
Росія прославилася своїми фабриками тролів задовго до шуму навколо Дональда Трампа. Уже в 2003 році…
«Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…
21 січня 2017, 21:07Руні став найкращим бомбардиром в історії Манчестер Юнайтед
Сьогодні, 21 січня, нападник Вейн Руні став найкращим бомбардиром в історії клубу. Він побив рекорд, який тримався 40 років.
Сьогодні, 21 січня, в Одесі загорівся один з найбільших українських ринків Привоз.
Сьогодні вночі, 21 січня, в Дніпровському районі столиці невідомий застрелив 46-річного чоловіка. Особу…
В Кремлі відмовилися скорочувати ядерний потенціал в обмін на значне скорочення санкцій зі сторони США.…
Екс-глава Одеської ОДА Міхаель Саакашвілі прокоментував закриття фабрики Roshen в російському…
Служба безпеки України оприлюднила відео підготовки замаху на народного депутата України.
У суботу, 21 січня, незаконні ворожі формування продовжили обстрілювати позиції Збройних сил…
В Кремлі відмовилися скорочувати ядерний потенціал в обмін на значне скорочення санкцій зі сторони…
На просторах Мережі була оприлюднена унікальна фотографія часів Євромайдану. На знімку відображена…
Вчора, 20 січня, на автодорозі Київ-Чоп починаючи із 435 км була сильна ожеледиця, що спричинила…
У РФ запровадять обов’язкову дактилоскопію для всіх іноземців 00:04
Ляшко розкритикував ЗМІ за упереджене ставлення до його персони 23:32
Семенченко впіймав міністра на відвертій брехні стосовно постачання заліза з Донецька (ВІДЕО) 22:53
В результаті ДТП в Маріуполі загинув військовослужбовець 22:46
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В «ДНР» влаштують захід-реквієм за загиблими в результаті обстрілу зупинки у 2015 році 21:29
Тодуров вкотре дорікнув керівництву МОЗ за неякісне реформування 21:20
Руні став найкращим бомбардиром в історії Манчестер Юнайтед 21:07
Глава ФДМ поскаржився на надмірно завищені ціни для продажу державних активів 20:46
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Саакашвілі спрогнозував швидке повернення українцями контролю над країною (ВІДЕО) 20:15
Меркель закликала шукати компроміси з новою адміністрацією США 20:05
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Через відсутність реформ США можуть змінити ставлення до України - Мішталь 19:47
Україна продовжить боротьбу за визволення політичних в'язнів Кремля - Геращенко 19:35
З’явилось відео підготовки замаху на народного депутата (ВІДЕО) 19:15
Е-декларування - це та "писана торба", з якою носяться ті, хто не розуміє СОЦІАЛЬНИХ КОРЕНІВ вітчизняної корупції. Ця корупція є корупцією кризового типу, що породжується…
21 січня 2017, 15:16
Факт призначення керівником Управління МВС в м. Києві пана Крищенка, жодним чином не змінив, а тим паче не знищив практикованого його працівниками зухвалого ігнорування…
20 січня 2017, 17:29
Ляшко розкритикував ЗМІ за упереджене ставлення до його персони
Семенченко впіймав міністра на відвертій брехні стосовно постачання заліза з Донецька (ВІДЕО)
У Порошенка розробили можливі варіанти стосунків Путіна та Трампа
Через відсутність реформ США можуть змінити ставлення до України - Мішталь