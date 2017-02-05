4 лютого в цитатах: «... слово «русофоб» в Росії стало почесним званням для людей, які пишуть правду...» «Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…

Блогосфера про ліквідацію Анащенка: «...Моторолла дочекався бойового товариша...» Однією з найбільш обговорюваних в Мережі тем останнього дня став замах на начальника управління…

Тотальний контроль влади, чи особиста відповідальність кожного українця Новий 2017 рік відзначився змінами, поки лише на папері, у питанні мовному. Традиційно за українську…

3 лютого в цитатах: «...до цього часу нема такої зброї, щоб вбивала поганих, а хороших - нагороджувала...» «Преса України» пропонує своїм читачам ознайомитися з думкою «мешканців блогосфери» про резонансні…

Вступ України до НАТО - чергова «довгострокова морквина» Яких тільки обіцянок не давала нинішня українська влада народу за останні роки. Якщо згадати…