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26 січня 2017, 12:02

У Польщі назвали умови для відновлення нормальних відносин з Україною

Заступник голови польського зовнішньополітичного відомства Ян Джеджичак заявив, що майбутнє відносин між Україною та Польщею залежить від того, чи скасує Київ заборону на в'їзд меру Перемишля Роберту Хомі.

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