Напружена боротьба: “Дніпро” переміг “Прометея” з рахунком 65:64

“Дніпро” здобув перемогу перед слобожанським “Прометеєм” у фіналі баскетбольного Кубка України-2024, повідомляє “Преса України” з посиланням на результати гри.

“Прометей” – “Дніпро” закінчили свою гру з рахунком 64:65 (8:16, 22:14, 16:27, 18:8).

Протягом першої чверті гри більш переконливо виглядав лідер вітчизняної Суперліги. Вони набрали вдвічі більше очок і завершили стартову 10-хвилинку з розривом у 8 очок.

Проте “титани” змогли реваншуватися у другій чверті гри. Після цього слобожанці почали поступово зменшувати відставання, перед перервою “Прометей” змогли зрівняти рахунок.

Третя десятихвилинка знову хитнулася у бік “Дніпра”. Вона надала команді 11 очок переваги.

Раніше “Дніпро-1” переміг “Чорноморців”.