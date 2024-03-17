Макрон закликає РФ дотримуватися “режиму тиші” під час Олімпійських ігор у Парижі

Чинний лідер Франції заявив про те, що запропонує Російській Федерації дотримуватися “режиму тиші” на час проведення в Парижі Олімпійських ігор, повідомляє “Преса України” з посиланням на інтерв’ю Макрона.

Еммануель Макрон дав своє інтерв’ю українським засобам масової інформації. Він заявив про те, що має намір закликати Російську Федерацію тимчасово припинити обстріл української держави на час проведення Олімпійських ігор.

“Так, ми це попросимо”, – заявив лідер Франції.

Також він додав, що для України це хороша можливість трохи набратися сил перед наступними бойовими зіткненнями зі Збройними Силами Російської Федерації.

Також Макрон заявив, що довгостроковий світ неможливий без Криму.