Олександра Лієва звільнили з-під варти за відсутністю складу злочину

ВАКС звільнив Олександра Лієва з-під варти. Найвищий антикорупційний суд України звільнив з-під варти колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони. Він фігурував у справі про розкрадання 1,5 мільярда для ЗСУ, повідомляє “Преса України” з посиланням на рішення судді Ярослава Шкодіна.

Ярослав Шкодін ухвалив рішення про звільнення Олександра Лієва з-під варти. Його справу повернули до Національної поліції України. Наразі НАБУ та САП не знайшли доказів, які б змогли затвердити підозри про розкрадання особливо великої суми.

“Якщо спеціально створена для пошуку корупції прокуратура не може знайти склад злочину, то як його має шукати суд?”, – запитав суддя Шкодін.

Колишній голова Верховного суду також отримав шанс на свободу, рішення ВАКС на його користь.