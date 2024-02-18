18 лютого – день особливих імен: Привітайте із цим святом Львів

18 лютого – день, коли потрібно привітати з іменами людей, які отримали як рідкісні, так і популярні імена. Рекомендується формування теплих побажань чи привітань, повідомляє “Преса України“.

Для поздоровлень людей з рідкісними та популярними іменами рекомендується використовувати теплі побажання та привітання. До списку імен, яких можна привітати, входять: Василиса, Парамон, Макар, Агафія, Феодісій.

Ці імена святкують день ангела 18 лютого. За церковним календарем святкують люди з іменами: Антон, Макар, Василина, Олександр, Михайло.

Також варто придивитися до імен: Володимир, Кузьма, Павло, Лев, Віктор, Вольдемар.

Також планується запровадження дня подяки.