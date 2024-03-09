Фен-шуй і наука: Вчені перевірили, чи справді шкідливий сон ногами до дверей

У деяких культурах сон забороняється ногами до дверей. Але питання про те, чи справді це шкідлива практика зацікавило вчених. Вони розглянули правило фен-шуй, повідомляє “Преса України“.

Вчені та дослідники провели аналіз правила фен-шуй щодо сну. Воно говорить, що не можна спати ногами до дверей. Фен-шуй свідчить, що такий сон є небажаним через згубний вплив на людський організм через магнітні поля.

Вчені цю теорію остаточно не підтвердили.

“Людське тіло – “прозоре” для магнетизму. Залізо в крові – органічно пов’язане, тому магнітне поле на нього ніяк не впливає”, – заявили вчені, аргументуючи проти цієї практики.

Для здоров’я краще дотримуватись здорового харчування.