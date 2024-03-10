Close Menu
Актуально
Підписатися
Неділя, 10 Березня

Життя всередині та поза школою: що зробило серіал “Школа” таким популярним

2018 року на екрани вийшов серіал українського походження "Школа".
Багровий Ілля  Культура Коментарів немає1 хвилина читання

2018 року на екрани вийшов серіал українського походження “Школа”. Він розповідає про життя сучасних підлітків, їхні стосунки з батьками, а також викладачами, повідомляє “Преса України“.

Український серіал “Школа” на думку критиків чудово показав реалії життя сучасних підлітків. Це стосується тонкощів комунікації між собою, викладачами, а також батьками.

Крім цього добре показане життя не тільки всередині стін школи, а й поза її територією. Популярність цього серіалу на сьогоднішній день показує відмінні результати. Він знаходиться на верхніх рядках вітчизняного телевізійного рейтингу.

Раніше зірка серіалу ‘Віталька’ стала батьком.

Post Views: 22
В тему
Додати коментар
Залишити відповідь