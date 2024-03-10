Життя всередині та поза школою: що зробило серіал “Школа” таким популярним

2018 року на екрани вийшов серіал українського походження “Школа”. Він розповідає про життя сучасних підлітків, їхні стосунки з батьками, а також викладачами, повідомляє “Преса України“.

Український серіал “Школа” на думку критиків чудово показав реалії життя сучасних підлітків. Це стосується тонкощів комунікації між собою, викладачами, а також батьками.

Крім цього добре показане життя не тільки всередині стін школи, а й поза її територією. Популярність цього серіалу на сьогоднішній день показує відмінні результати. Він знаходиться на верхніх рядках вітчизняного телевізійного рейтингу.

Раніше зірка серіалу ‘Віталька’ стала батьком.