Секретний батальон: у тилу ЗС РФ

Секретний батальйон під кодовим ім’ям Братство працює на території Російської Федерації.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на сайт The Guardian.

Батальйон Братство виконує секретні операції як на території тимчасово окупованих українських земель, так і в самій Російській Федерації. Первинної задачі цього батальйону немає. Місії бувають різні від викрадення російських чиновників до знищення ключової військової інфраструктури Російської Федерації, а також протидія військовій повітряній техніці Збройних Сил Російської Федерації.

Один з учасників батальйону поділився, що їм “дуже легко” перетинати кордон країни-агресора. Ймовірно, батальйон вже довго працює проти Росії та доволі успішно, якщо досі легко перетинати їх кордон. Також цей таємний підрозділ працює незалежно від основної військової організації української держави — Збройних Сил України.

Нагадуємо, раніше партизани допомогли знищити колону ЗС РФ.