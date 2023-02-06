Допомога партизан: атака по колоні ЗС РФ

Українські партизанські підрозділи знайшли допомогу. Їм допомогли у ліквідації колони на Маріупольському напрямку.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм пост Андрющенко Time.

Петр Андрющенко в пості в телеграмі заявив, що українські партизани передали Збройним Силам України інформацію про транспорту колону на Маріупольському напрямку. Завдяки вчасно наданій інформації колона була ліквідована. Збройні Сили Російської Федерації втратили як частину техніки, так і частину особового складу свого війська.

Маріупольський Спротив дав можливість виконати цю операцію по ліквідуванню частини Збройних Сил Російської Федерації. Українські партизани продовжують виконувати свої задачі на тимчасово окупованих українських територіях.

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