Вербування ув’язнених жінок: ЗС РФ

Збройні Сили Російської Федерацїі почали поповнюватись жінками, які відбували строк ув’язнення.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ЗС РФ на війні проти Збройних Сил України продовжують зростати. Тому для поповнення особового складу російської армії продовжують вербувати людей із кримінальним минулим. Можливо це також наслідок того, що звичайні росіяни знаходять способи боротися проти мобілізації на території РФ.

Протягом тижня Збройні Сили Російської Федерації поповнились на 50 осіб жіночої статі. Вони були ув’язнені в місті Сніжне Донецької області, в місцевій виправній колонії. На час бойової підготовки жінки поїхали в Російську Федерацію. Ймовірно Збройні Сили Російської Федерації будуть поповнюватись ще більше, коли програма вербування ув’язнених жінок пошириться.

Збройні Сили Російської Федерації закривають лікарні в окупованих зонах.