ЗС РФ закривають лікарні: вивезення обладнання до Росії

У Каховці закривають лікарні через вплив російських військових. Збройні Сили Російської Федерації вивозять медичне обладнання, яке належало каховській лікарні.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук Генерального штабу Збройних Сил України.

Збройні Сили Російської Федерації вивезли з лікарень Каховки та Нової Каховки все медичне обладнання, яке змогли знайти, а далі відправили його до Новотроїцького в Херсонській області.

Також російські військові закривають лікарні в цих містах, а тих, хто працював там ставлять перед вибором. Вони пропонують перевестись на роботу в іншу точку, ймовірніше за все, на підкорній їм території, або звільнення.

Центр Каховки також постраждав від дій ЗС РФ. 16 січня центр громади зазнав атаки військових. Наслідки обстрілів цивільні громадяни зняли на камеру.

Нагадуємо, вдалося з’ясувати причини обстрілу Каховки.