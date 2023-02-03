“Путін ніколи не нападе на НАТО”: міністр оборони Резніков

Олексій Резніков впевнений що голова Російської Федерації ніколи не буде нападати на НАТО. Він заявив про це в ефірі канала BFMTV.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на BFMTV.

Міністр оборони української держави впевнений що конфлікт проти Збройних Сил Російської Федерації як розпочався на території України, так і закінчиться. Ймовірно, така позиція міністра оборони випливає з його особистого сприйняття подій на фронті.

Він заявив, що Володимир Путін бачить ефективність зброї, яку Альянс надає Збройним Силам України, і розуміючи що це лише обмежена кількість цієї зброї не піде на те, щоб програти проти повної міці Альянса НАТО.

Резніков також підкреслив, що Путін розуміє силу НАТО, і знає, що “війна проти всієї армії НАТО” лише в пропаганді, а насправді ЗС РФ воює лише з ЗСУ, які обладнані обмеженими об’ємами зброї Альянса.

Також міністр оборони розказував про оборону України від батарей ворога.