“Можливо захистити міста”: Резніков про можливість оборони від батарей

Олексій Юрійович Резніков озвучив можливість запобігання обстрілу міст України.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на твитер Олексія Резнікова.

Резніков заявив, що оборона українських міст від батарейних обстрілів з боку Російської Федерації можлива, якщо в України буде більше засобів проти неї, артилерії, боєприпасів великою дальності.

Ця реакція міністра оборони України викликана сьогоднішнім тривалим обстрілом Херсону, який забрав життя 10 українців та 55 відправив у шпиталь з пораненнями, є тяжко поранені.

Чиновник вважає, що так Російська Федерація мстила мешканцям Херсону за чинення опору окупації та доведення світу приналежності Херсону до України.

Міністр оборони України вважає, що запобігання повторним терористичним актам такого масштабу є збільшення кількості засобів боротьби з атаками повітряного характеру. Більше артилерії, дальнобійних боєприпасів.

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