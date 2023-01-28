“24 винищувачі — міф”: ЗСУ спростували повідомлення ЗМІ

Збройні Сили України спростували міф створений засобами масової інформації про “24 винищувачі”.

Повідомляє “Преса України”.

Юрій Ігнат заявив, що інформація, яка була опублікована у ЗМІ про бажання України отримати 24 одиниці американських винищувачів F-16 це видавання бажаного за дійсне.

Ігнат підкреслив, що американські партнери не будуть надавати українській деражаві одразу багато літаків, ймовірно, спочатку навіть більше за дві ескадрильї, та й з іншим озброєнням. Також Збройні Сили України будуть проходити таке ж поетапне тренування для експлуатації нового вида військової техніки. Одна ескадрилья налічує в собі 12 одиниць військової літальної техніки.

Також Ігнат закінчив свою відповідь тим, що Збройним Силам України потрібно далеко не 24 одиниці літаків, а щонайменше 5 бригад, кожна бригада налічує в собі 3 ескадрильї, що в сумі дасть 180 одиниць американських літаків.

Стало відомо як країни-партнери допоможуть Збройним Силам України.