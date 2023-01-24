Trending
Subscribe
Середа, 25 Січня

Авіація для України: як допоможуть ЗСУ країни-партнери

Багровий ІлляBy Updated: Політика Коментарів немає1 Min Read

Українська держава сподівається на наступний етап допомоги з боку країн-партнерів. Після того, як Збройним Силам України стали постачати західні танки, Україна стала дивитись в бік авіації.

Повідомляє “Преса України”.

Наразі відомо що бойова авіація постачалась Україні у вигляді декількох винищувачів радянського зразка. Моделями, які постучались були: Су-25 та Миг-29.

Зараз стоїть питання про постачання Україні західних винищувачів по типу F-16. Запит українських політиків в користь військових погодились розглянути Нідерланди. 

Кабінет міністрів Нідерландів буде розглядати можливість постачання західних винищувачів моделі F-16 українським військовим силам. Умовою для цього було лише прохання українського уряду до Нідерландів.

Також на можливість допомоги Україні позитивно реагує адміністрація президента США, що може стати великим плюсом у постачанні авіації з Америки.

Танки також стали причиною суперечки між американським та німецьким чиновниками.

Post Views: 38

Материалы по теме

Add A Comment

Comments are closed.

Новости

Пресса Украины

Другое

2002-2022. Преса України