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Середа, 25 Січня

Енергетичний Рамштайн: сталі відомі ключові пріоритети України

Багровий ІлляBy Updated: Україна Коментарів немає1 Min Read

Рамштайн енергетичного направлення. Шмигаль розповів партнерам на міжнародній арені про потреби енергетичної системи української держави для виживання.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм пост прем’єр-міністра України.

У своєму виступі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про те, що на його думку найважливіше для енергетики української держави.

Список складався з максимального ремонта електропередач, які були уошкоджені під час активних бойових дій, посилити торгівлю електричною енергією за кордони української держави, відновлення та децентралізація по можливості генерації енергії, впровадження програми енергоефективності в країну.

Також прем’єр України підкреслив, що необхідно усіма силами намагатись припинити світову залежність від послуг країни-агресора, Російської Федерації.

Офіс президента України зараз впевнений у наступній темі Рамштайну.

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