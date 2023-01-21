Впевненість офісу президента: тема наступного Рамштайну

Можлива тема наступного Рамштайну виявлена. В офісі президента впевнені що це буде авіація.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на Андрія Загибу.

Заступник керівника офісу президента української держави заявив, що Рамштайн 20 лютого можно назвать “бронетанковым Рамштайном”. Він ймовірніше за все має на увазі те, що після зустрічі 50 країн світу Україна отримає танки моделі Leopard, які їй потрібні в веденні боїв проти ЗС РФ.

Андрій Загиба заявляє, що він впевнений у темі наступного Рамштайну. Він вважає що наступна зустріч країн буде присвячена авіації. Рамштайн 20 лютого був призначений танкам, які були потрібні Україні, наразі Збройним Силам України потрібна авіація щоб закрити більшу частину українського неба.

Скоріш за все саме тому Загиба попередньо назвав наступний Рамштайн “авіаційним”, посилаючись на те, що ЗСУ потребують більше авіації для боротьби проти військових Росії.

Раніше Україні передавали танки, Байден відреагував на ці дії Польщі.