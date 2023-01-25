Допомога енергетиці України: США та G7

G7 та Сполучені Штати Америки допомагають Україні у енергетичному секторі. Допомога ведеться на фронтах відновлення та модернізації енергосектору української держави.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на Ентоні Блінкена.

Ентоні Блінкен, який обіймає посаду держсекретаря Сполучених Штатів Америки зробив заяву. У ній він зазначив, що група, під якою він ймовірно має на увазі США та G7, зобов’язуються продовжувати допомогати Україні. Продовжувати координацію, яка буде надавати цивільним громадянам України гуманітарну допомогу цієї зими. А також допомогти в закупівлі необхідних для модернізації енергосектору української держави інструменти.

Також держсекретар Сполучених Штатів Америки підкреслив, що США досі утримують тверду позицію, допомогти українській державі стільки, скільки це потрібно.

Нагадуємо, раніше США допомогли Україні на 3 000 000 000 доларів.